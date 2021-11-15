Зеленский: Недостатка угля в Украине не будет

"Государство успешно преодолевает вызов с недостатком угля. Недостатка не будет. Кроме нашего украинского угля будет семь кораблей Panamax, которые уже идут и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы доставляем по морю, полностью покрывает потребности энергетической сферы до конца этого года. В случае необходимости такие же наши действия покроют потребность до конца всего отопительного сезона", – сказал президент.

Он заявил, что Украина не покупает уголь у сепаратистов.

"Некоторые телеканалы под соусом разных аргументов это активно осуждают, хотя, как по мне, осужденными должны быть именно те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы. Мы же не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость и делаем первый шаг на пути к полной эгергетической независимости Украины", – заявил Зеленский.