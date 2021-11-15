ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Зеленский: Недостатка угля в Украине не будет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Государство успешно преодолевает вызов с недостатком угля
Зеленский: Государство успешно преодолевает вызов с недостатком угля
Фото: EPA

В Украине не будет недостатка угля, заверил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил во время видеообращения, опубликованного 15 ноября в Facebook.

"Государство успешно преодолевает вызов с недостатком угля. Недостатка не будет. Кроме нашего украинского угля будет семь кораблей Panamax, которые уже идут и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы доставляем по морю, полностью покрывает потребности энергетической сферы до конца этого года. В случае необходимости такие же наши действия покроют потребность до конца всего отопительного сезона", – сказал президент.

Он заявил, что Украина не покупает уголь у сепаратистов.

"Некоторые телеканалы под соусом разных аргументов это активно осуждают, хотя, как по мне, осужденными должны быть именно те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы. Мы же не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость и делаем первый шаг на пути к полной эгергетической независимости Украины", – заявил Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/1166415667217285/

Контекст:

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

29 октября стало известно, что Российская Федерация с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину.

30 октября в Минэнерго сообщили, что в ноябре этого года Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 11 ноября, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит.

По состоянию на 15 ноября запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний Украины составили 378 тыс. тонн тонн. По данным агентства "Интерфакс-Украина", за последнюю неделю запасы угля снизились на 21,1% (на 101,3 тыс. тонн).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, уголь, отопительный сезон, Владимир Зеленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Копия мама". Королева показала видео, на котором она держит на руках маленькую девочку
"Копия мама". Королева показала видео, на котором она держит на руках маленькую девочку
Известный американский рэпер выложил в сеть фото и видео со дня рождения ДиКаприо
Известный американский рэпер выложил в сеть фото и видео со дня рождения ДиКаприо
"Почему вы не вместе? Прекрасная пара". В сети обсуждают фото Тины Кароль с известным в Украине судьей грузинского шоу "Танцы со звездами"
"Почему вы не вместе? Прекрасная пара". В сети обсуждают фото Тины Кароль с известным в Украине судьей грузинского шоу "Танцы со звездами"
  Как приготовить дома вкусный и полезный сыр всего из трех продуктов. Видео
  Как приготовить дома вкусный и полезный сыр всего из трех продуктов. Видео
  Wellboy ответил Осадчей, как вышло так, что его хит "Гуси" похож на трек Агутина и Шнурова
  Wellboy ответил Осадчей, как вышло так, что его хит "Гуси" похож на трек Агутина и Шнурова
Адель в интервью Уинфри призналась, что экс-супруг спас ей жизнь
Адель в интервью Уинфри призналась, что экс-супруг спас ей жизнь
  "Мы мешаем друг другу". Участник "Танцев со звездами" Войтенко назвал причину возможного развода с женой-хореографом
  "Мы мешаем друг другу". Участник "Танцев со звездами" Войтенко назвал причину возможного развода с женой-хореографом
"Прелесть", "Очень взрослая". Звезда "Папика" Петрожицкая снялась без белья в рубашке с расстегнутыми пуговицами
"Прелесть", "Очень взрослая". Звезда "Папика" Петрожицкая снялась без белья в рубашке с расстегнутыми пуговицами
Жена футболиста Зинченко крупным планом показала лицо трехмесячной дочери в золотистой люльке
Жена футболиста Зинченко крупным планом показала лицо трехмесячной дочери в золотистой люльке
"Вела себя странно. Вокруг много мужчин крутилось". Отдыхавшая вместе с Волочковой в Турции актриса заявила, что балерине там наливали "на каждом шагу"
"Вела себя странно. Вокруг много мужчин крутилось". Отдыхавшая вместе с Волочковой в Турции актриса заявила, что балерине там наливали "на каждом шагу"
48-летняя Хайди Клум топлес снялась на фоне рассвета на острове Миконос
48-летняя Хайди Клум топлес снялась на фоне рассвета на острове Миконос
  Никитюк публично поскандалила с экс-участницей "НеАнгелов" Викой из-за ее откровенного наряда. Видео
  Никитюк публично поскандалила с экс-участницей "НеАнгелов" Викой из-за ее откровенного наряда. Видео
Сооснователя группы "Ногу свело!" Якомульского обстреляли в Москве после того, как он заступился за жену
Сооснователя группы "Ногу свело!" Якомульского обстреляли в Москве после того, как он заступился за жену
"Бесстыжая". Клаудиа Шиффер показала, как позировала голой в 90-е
"Бесстыжая". Клаудиа Шиффер показала, как позировала голой в 90-е
  Яма заявил, что покинет кресло судьи "Танцев со звездами" и выйдет на паркет, если в новом сезоне в шоу вернется Зеленский
  Яма заявил, что покинет кресло судьи "Танцев со звездами" и выйдет на паркет, если в новом сезоне в шоу вернется Зеленский
Исполнитель роли Человека-муравья Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной 2021 года по версии People
Исполнитель роли Человека-муравья Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной 2021 года по версии People
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане" (161615)
2
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини (117218)
3
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым (73159)
4
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах (40815)
5
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети (28906)
6
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте (26740)
7
"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", "Трусы волочковские". Собчак спустила плавки до лобка (26001)
8
"Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей (25671)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS