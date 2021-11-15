Зеленский: Недостатка угля в Украине не будет

"Государство успешно преодолевает вызов с недостатком угля. Недостатка не будет. Кроме нашего украинского угля будет семь кораблей Panamax, которые уже идут и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы доставляем по морю, полностью покрывает потребности энергетической сферы до конца этого года. В случае необходимости такие же наши действия покроют потребность до конца всего отопительного сезона", – сказал президент.
Он заявил, что Украина не покупает уголь у сепаратистов.
"Некоторые телеканалы под соусом разных аргументов это активно осуждают, хотя, как по мне, осужденными должны быть именно те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы. Мы же не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость и делаем первый шаг на пути к полной эгергетической независимости Украины", – заявил Зеленский.
Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.
29 октября стало известно, что Российская Федерация с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину.
30 октября в Минэнерго сообщили, что в ноябре этого года Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 11 ноября, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит.
По состоянию на 15 ноября запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний Украины составили 378 тыс. тонн тонн. По данным агентства "Интерфакс-Украина", за последнюю неделю запасы угля снизились на 21,1% (на 101,3 тыс. тонн).