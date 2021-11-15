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Запасы угля на складах ТЭС Украины упали ниже 400 тыс. тонн

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Запасы угля на украинских ТЭС за неделю уменьшились более чем на 100 тыс. тонн
Запасы угля на украинских ТЭС за неделю уменьшились более чем на 100 тыс. тонн
Фото: depositphotos.com

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 15 ноября опустились ниже 400 тыс. тонн. Это следует из данных Министерства энергетики, сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным агентства, за последнюю неделю запасы угля снизились на 21,1% (на 101,3 тыс. тонн).

На утро 8 ноября 2021 года запасы на складах составляли 479,3 тыс. тонн, к 15 ноября они снизились до 378 тыс. тонн.

Контекст:

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

29 октября стало известно, что Российская Федерация с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину.

Компания ДТЭК подписала контракт на поставку в ноябре дополнительно 60 тыс. тонн угля из Соединенных Штатов Америки. ДТЭК сообщал о договорах на поставку около 0,5 млн тонн угля, в том числе из Польши (320 тыс. тонн) и США (150 тыс. тонн). По состоянию на 21 октября компания получила 278 тыс. тонн импортного угля.

30 октября в Минэнерго сообщили, что в ноябре этого года Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 11 ноября, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит.

Теги: Украина, уголь, импорт, отопление, дефицит, отопительный сезон, экспорт, ТЭС
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