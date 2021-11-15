ДТЭК Ахметова купил семь кораблей угля для прохождения отопительного сезона

"ДТЭК заботится о тепле и свете в домах украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский отметил усилия компании по подготовке к отопительному сезону и обеспечению углем в сложных условиях", – сообщили в ДТЭК.

В компании Рината Ахметова добавили, что импортный уголь поможет станциям ДТЭК и государственной "Центрэнерго" поддержать работу украинской энергосистемы.

Также в ДТЭК напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает семь кораблей с углем и благодаря этому обеспечит свои ТЭС углем предстоящей зимой.

"Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей класса "Панамакс", которые уже в пути и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы поставляем по морю, полностью обеспечивает потребность энергетического сектора в угле до конца года", – сообщил Зеленский.