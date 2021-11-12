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41,4% украинцев считают некомпетентность власти основной причиной кризиса в энергетике, 36,9% – коррумпированность – соцопрос

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60,8% респондентов убеждены, что наибольшую ответственность за отопительный сезон несут центральные власти
60,8% респондентов убеждены, что наибольшую ответственность за отопительный сезон несут центральные власти
Фото: depositphotos.com

60,8% украинцев убеждены, что наибольшую ответственность за отопительный сезон несут центральные власти и они должны из государственного бюджета покрыть дополнительные расходы на отопление школ, больниц, детских садов. Об этом свидетельствует опрос компании SOCIS, проведенный с 29 октября по 4 ноября 2021 года. Результаты компания опубликовала на своем сайте.

Основной причиной кризисных явлений в энергетике Украины и недостатка запасов газа и угля подавляющее большинство опрошенных (41,4%) назвало некомпетентность украинской власти. 36,9% назвали причиной энергетического кризиса коррумпированность власти. Ситуацию на мировых рынках газа и угля указали 11,2 % опрошенных.

60,8% респондентов убеждены, что наибольшую ответственность за отопительный сезон несут центральные власти и они должны из государственного бюджета покрыть дополнительные расходы на отопление школ, больниц, детских садов и других учреждений в связи с существенным ростом цен на газ и уголь.

Инфографика: socis.kiev.ua
Инфографика: socis.kiev.ua

"Это ответственность местного самоуправления, поэтому дополнительные расходы на отопление должны компенсироваться из бюджетов местных общин – считают 13,3% опрошенных", – цитирует "Цензор.НЕТ" авторов исследования.

Всего было опрошено 2 тыс. респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью с использованием планшетов. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста, пола, типу поселения (город/село) и разделению на области. Опрос не проводился в АР Крым и на не подконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%. 

Контекст:

"РБК-Украина" писало, что начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне, из 23 государственных блоков функционируют только три, а частные компании несут нагрузку 27–29 блоками ежедневно. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство.

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит. Он сообщил 11 ноября, что в среднем за отопительный сезон потребляется примерно 10 млн тонн угля, из них 8 млн тонн собственной добычи и около 2 млн тонн импортного, который уже "едет по морю, едет по железной дороге". 

В то же время бывший министр энергетики Украины Юрий Продан сказал, что ситуация "на самом деле тревожная". "Таких запасов угля – 425 тыс. тонн – не было со времен лихих 90-х, когда мы были отсоединены от российской энергосистемы, когда по бартеру были расчеты и так далее. Не было таких запасов", – подчеркнул он. 

Теги: уголь, энергетика, соцопрос, отопление, отопительный сезон, самоуправление, власть, SOCIS
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