41,4% украинцев считают некомпетентность власти основной причиной кризиса в энергетике, 36,9% – коррумпированность – соцопрос

Основной причиной кризисных явлений в энергетике Украины и недостатка запасов газа и угля подавляющее большинство опрошенных (41,4%) назвало некомпетентность украинской власти. 36,9% назвали причиной энергетического кризиса коррумпированность власти. Ситуацию на мировых рынках газа и угля указали 11,2 % опрошенных.

60,8% респондентов убеждены, что наибольшую ответственность за отопительный сезон несут центральные власти и они должны из государственного бюджета покрыть дополнительные расходы на отопление школ, больниц, детских садов и других учреждений в связи с существенным ростом цен на газ и уголь.

Инфографика: socis.kiev.ua

"Это ответственность местного самоуправления, поэтому дополнительные расходы на отопление должны компенсироваться из бюджетов местных общин – считают 13,3% опрошенных", – цитирует "Цензор.НЕТ" авторов исследования.

Всего было опрошено 2 тыс. респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью с использованием планшетов. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста, пола, типу поселения (город/село) и разделению на области. Опрос не проводился в АР Крым и на не подконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%.