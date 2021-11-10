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Зеленский: Осенью и зимой некоторые олигархические структуры начинают игру "искусственный дефицит". Цена растет. А платим мы с вами

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Зеленский: Энергетическая безопасность не менее чувствительная тема, чем война
Зеленский: Энергетическая безопасность – не менее чувствительная тема, чем война
Фото: EPA

Украины коснулся энергетический кризис, который сейчас есть в мире, но тарифы для населения остаются неизменными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 10 ноября, ролик опубликован в Facebook главы государства.

"В современном мире война давно вышла за рамки привычного понятия и ведется многими разными способами и видами оружия. Один из них – энергетический. Сегодня мы видим, как [это оружие] без выстрелов, без взрывов может становиться оружием массового поражения. Важно: энергетический кризис – не в Украине. Энергетический кризис сегодня в мире. Безусловно, это влияет и на нашу ситуацию, но он точно не такой трагический, как рисуют некоторые истеричные медиа, и точно лучше по сравнению со многими другими странами", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что цена на газ в Европе впервые в истории пересекла отметку в $1 тыс., а позже возросла почти до $2 тыс.

"В это же время в Украине она составляет $290. Несмотря на рекордный рост цен, дефицит и мировой энергетический кризис, тарифы в Украине не выросли. Цена на тепло для граждан остается на уровне 2020 года – не в 20 раз больше, а так, как ровно год назад. И эти цены не изменятся до конца отопительного сезона", – заявил президент.

По его словам, эти внешние вызовы Украина преодолевает достаточно успешно.

"Но есть и внутренние вызовы. К сожалению, как правило, созданные искусственно. Их бенефициары вам хорошо известны, их методы тоже. Ежегодно осенью и зимой некоторые олигархические структуры начинают игру под названием "искусственный дефицит". Суть очень простая: разгоняются новости о недостатке угля, газа – и спрос растет. Цена растет. А платим мы с вами. Уверен, что в этом году эту игру лучше не начинать. Потому что кроме вашего искусственного дефицита, есть вполне реальный наш дефицит – дефицит терпения. А когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период. Можете это проверить. А можно просто помочь своему государству. Показать, что большой бизнес имеет не только большие активы, но и большое сознание, большую ответственность – и именно поэтому является большим", – сказал он.

Зеленский заявил, что это касается и "некоторых больших телеканалов", и некоторых СМИ.

"Энергетическая безопасность – не менее чувствительная тема, чем война. Манипуляции несут не меньшую угрозу. Государству важно, чтобы в домах граждан были не только теплые батареи, но и честные телевизоры, честные новости, а не постоянные страшилки о росте тарифов. Людям морально очень непросто из-за COVID-19, войны и многого другого. Не надо кошмарить их прогнозами и инсайдами из очень "надежных" источников, что мы все замерзнем в темноте без воды", – сказал президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/379056247305616/

Контекст:

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. В компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) в октябре 2021 года заявили, что хотя контракт предполагает ежедневную транспортировку 109 млн м³, "физически транспортируется значительно меньше – 85,9 млн м³ в сутки". С 1 ноября "Газпром" сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки.

По словам гендиректора ОГТСУ Сергея Макогона, Украина хоть сейчас может подписать новый контракт с "Газпромом" о транзите газа, но он не отвечает.

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 10 ноября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 75,32%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters. 

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³. Позже цены несколько снизились.

В сентябре более 40 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать роль "Газпрома" в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, писало Bloomberg. Они считают, что "Газпром" может использовать высокие цены на газ в Европе для получения разрешения на запуск трубопровода "Северный поток – 2" до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: газ, уголь, энергетика, дефицит, кризис, Владимир Зеленский
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