Зеленский: Осенью и зимой некоторые олигархические структуры начинают игру "искусственный дефицит". Цена растет. А платим мы с вами

"В современном мире война давно вышла за рамки привычного понятия и ведется многими разными способами и видами оружия. Один из них – энергетический. Сегодня мы видим, как [это оружие] без выстрелов, без взрывов может становиться оружием массового поражения. Важно: энергетический кризис – не в Украине. Энергетический кризис сегодня в мире. Безусловно, это влияет и на нашу ситуацию, но он точно не такой трагический, как рисуют некоторые истеричные медиа, и точно лучше по сравнению со многими другими странами", – сказал Зеленский.
Он напомнил, что цена на газ в Европе впервые в истории пересекла отметку в $1 тыс., а позже возросла почти до $2 тыс.
"В это же время в Украине она составляет $290. Несмотря на рекордный рост цен, дефицит и мировой энергетический кризис, тарифы в Украине не выросли. Цена на тепло для граждан остается на уровне 2020 года – не в 20 раз больше, а так, как ровно год назад. И эти цены не изменятся до конца отопительного сезона", – заявил президент.
По его словам, эти внешние вызовы Украина преодолевает достаточно успешно.
"Но есть и внутренние вызовы. К сожалению, как правило, созданные искусственно. Их бенефициары вам хорошо известны, их методы тоже. Ежегодно осенью и зимой некоторые олигархические структуры начинают игру под названием "искусственный дефицит". Суть очень простая: разгоняются новости о недостатке угля, газа – и спрос растет. Цена растет. А платим мы с вами. Уверен, что в этом году эту игру лучше не начинать. Потому что кроме вашего искусственного дефицита, есть вполне реальный наш дефицит – дефицит терпения. А когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период. Можете это проверить. А можно просто помочь своему государству. Показать, что большой бизнес имеет не только большие активы, но и большое сознание, большую ответственность – и именно поэтому является большим", – сказал он.
Зеленский заявил, что это касается и "некоторых больших телеканалов", и некоторых СМИ.
"Энергетическая безопасность – не менее чувствительная тема, чем война. Манипуляции несут не меньшую угрозу. Государству важно, чтобы в домах граждан были не только теплые батареи, но и честные телевизоры, честные новости, а не постоянные страшилки о росте тарифов. Людям морально очень непросто из-за COVID-19, войны и многого другого. Не надо кошмарить их прогнозами и инсайдами из очень "надежных" источников, что мы все замерзнем в темноте без воды", – сказал президент.
Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.
В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.
"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. В компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) в октябре 2021 года заявили, что хотя контракт предполагает ежедневную транспортировку 109 млн м³, "физически транспортируется значительно меньше – 85,9 млн м³ в сутки". С 1 ноября "Газпром" сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки.
По словам гендиректора ОГТСУ Сергея Макогона, Украина хоть сейчас может подписать новый контракт с "Газпромом" о транзите газа, но он не отвечает.
В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 10 ноября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 75,32%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters.
Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.
Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³. Позже цены несколько снизились.
В сентябре более 40 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать роль "Газпрома" в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, писало Bloomberg. Они считают, что "Газпром" может использовать высокие цены на газ в Европе для получения разрешения на запуск трубопровода "Северный поток – 2" до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.