Зеленский: Осенью и зимой некоторые олигархические структуры начинают игру "искусственный дефицит". Цена растет. А платим мы с вами

"В современном мире война давно вышла за рамки привычного понятия и ведется многими разными способами и видами оружия. Один из них – энергетический. Сегодня мы видим, как [это оружие] без выстрелов, без взрывов может становиться оружием массового поражения. Важно: энергетический кризис – не в Украине. Энергетический кризис сегодня в мире. Безусловно, это влияет и на нашу ситуацию, но он точно не такой трагический, как рисуют некоторые истеричные медиа, и точно лучше по сравнению со многими другими странами", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что цена на газ в Европе впервые в истории пересекла отметку в $1 тыс., а позже возросла почти до $2 тыс.

"В это же время в Украине она составляет $290. Несмотря на рекордный рост цен, дефицит и мировой энергетический кризис, тарифы в Украине не выросли. Цена на тепло для граждан остается на уровне 2020 года – не в 20 раз больше, а так, как ровно год назад. И эти цены не изменятся до конца отопительного сезона", – заявил президент.

По его словам, эти внешние вызовы Украина преодолевает достаточно успешно.

"Но есть и внутренние вызовы. К сожалению, как правило, созданные искусственно. Их бенефициары вам хорошо известны, их методы тоже. Ежегодно осенью и зимой некоторые олигархические структуры начинают игру под названием "искусственный дефицит". Суть очень простая: разгоняются новости о недостатке угля, газа – и спрос растет. Цена растет. А платим мы с вами. Уверен, что в этом году эту игру лучше не начинать. Потому что кроме вашего искусственного дефицита, есть вполне реальный наш дефицит – дефицит терпения. А когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период. Можете это проверить. А можно просто помочь своему государству. Показать, что большой бизнес имеет не только большие активы, но и большое сознание, большую ответственность – и именно поэтому является большим", – сказал он.

Зеленский заявил, что это касается и "некоторых больших телеканалов", и некоторых СМИ.

"Энергетическая безопасность – не менее чувствительная тема, чем война. Манипуляции несут не меньшую угрозу. Государству важно, чтобы в домах граждан были не только теплые батареи, но и честные телевизоры, честные новости, а не постоянные страшилки о росте тарифов. Людям морально очень непросто из-за COVID-19, войны и многого другого. Не надо кошмарить их прогнозами и инсайдами из очень "надежных" источников, что мы все замерзнем в темноте без воды", – сказал президент.