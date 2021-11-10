Данилов: Если РФ захочет прибегнуть к энергетическому терроризму в отношении Украины, очень быстро и жестко будут приняты решения

"У нас есть два решения СНБО, касающиеся нашего энергетического комплекса. У нас есть протокольные поручения, которые были на предыдущем заседании СНБО рассмотрены. Все эти документы являются публичными, вы можете с ними ознакомиться, там все прописано, что должен делать Кабмин. В случае необходимости, если дальше будет продолжаться сложная ситуация – а мы не исключаем использования Российской Федерацией именно вопроса энергетического терроризма в отношении нашей страны, – будут приняты соответствующие решения. Очень быстро, жестко и в соответствии с интересами нашей страны", – сказал он.

Контекст:

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. В компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) в октябре 2021 года заявили, что хотя контракт предполагает ежедневную транспортировку 109 млн м³, "физически транспортируется значительно меньше – 85,9 млн м³ в сутки". С 1 ноября "Газпром" сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки.

По словам гендиректора ОГТСУ Сергея Макогона, Украина хоть сейчас может подписать новый контракт с "Газпромом" о транзите газа, но он не отвечает.

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 4 ноября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 75,83%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³. Позже цены несколько снизились.

В сентябре более 40 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать роль "Газпрома" в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, писало Bloomberg. Они считают, что "Газпром" может использовать высокие цены на газ в Европе для получения разрешения на запуск трубопровода "Северный поток – 2" до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.