ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Данилов: Если РФ захочет прибегнуть к энергетическому терроризму в отношении Украины, очень быстро и жестко будут приняты решения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов: У нас есть два решения СНБО, касающиеся нашего энергетического комплекса
Данилов: У нас есть два решения СНБО, касающиеся нашего энергетического комплекса
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Если РФ захочет прибегнуть к "энергетическому терроризму" в отношении Украины, будут приняты "соответствующие решения". Об этом на брифинге 10 ноября после заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У нас есть два решения СНБО, касающиеся нашего энергетического комплекса. У нас есть протокольные поручения, которые были на предыдущем заседании СНБО рассмотрены. Все эти документы являются публичными, вы можете с ними ознакомиться, там все прописано, что должен делать Кабмин. В случае необходимости, если дальше будет продолжаться сложная ситуация – а мы не исключаем использования Российской Федерацией именно вопроса энергетического терроризма в отношении нашей страны, – будут приняты соответствующие решения. Очень быстро, жестко и в соответствии с интересами нашей страны", – сказал он.

Контекст:

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. В компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) в октябре 2021 года заявили, что хотя контракт предполагает ежедневную транспортировку 109 млн м³, "физически транспортируется значительно меньше – 85,9 млн м³ в сутки". С 1 ноября "Газпром" сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки.

По словам гендиректора ОГТСУ Сергея Макогона, Украина хоть сейчас может подписать новый контракт с "Газпромом" о транзите газа, но он не отвечает.

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 4 ноября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 75,83%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters. 

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³. Позже цены несколько снизились.

В сентябре более 40 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать роль "Газпрома" в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, писало Bloomberg. Они считают, что "Газпром" может использовать высокие цены на газ в Европе для получения разрешения на запуск трубопровода "Северный поток – 2" до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.

Теги: Россия, газ, уголь, энергетика, СНБО, кризис, Алексей Данилов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ножки прямо аж да", "Просто космос". Жанна Бадоева в блузе и колготах раздвинула ноги на стуле
"Ножки прямо аж да", "Просто космос". Жанна Бадоева в блузе и колготах раздвинула ноги на стуле
  "По вкусу напоминает мармелад". Айва, запеченная с красным вином и пряностями. Рецепт необычного десерта
  "По вкусу напоминает мармелад". Айва, запеченная с красным вином и пряностями. Рецепт необычного десерта
"Только не налысо". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук "психанула" и изменила прическу
"Только не налысо". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук "психанула" и изменила прическу
"Черт возьми, ты горяча". Билли Айлиш снялась топлес для рекламы своего парфюма
"Черт возьми, ты горяча". Билли Айлиш снялась топлес для рекламы своего парфюма
"Это не пирожок, это кормилица". Волочкова в шпагате попросила ценить ее за "чувство юмора и самоиронию"
"Это не пирожок, это кормилица". Волочкова в шпагате попросила ценить ее за "чувство юмора и самоиронию"
"Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора". Сара Джессика Паркер ответила на критику морщин и седых волос
"Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора". Сара Джессика Паркер ответила на критику морщин и седых волос
"Некуда деваться, нужно". Monatik объяснил, зачем ему виски за кулисами
"Некуда деваться, нужно". Monatik объяснил, зачем ему виски за кулисами
"Памелу подвинули", "Великолепно!" Похудевшая на 35 кг Ребел Уилсон прошлась по пляжу в купальнике
"Памелу подвинули", "Великолепно!" Похудевшая на 35 кг Ребел Уилсон прошлась по пляжу в купальнике
"Ни у кого не видела такой солнечной улыбки". Ингеборга Дапкунайте рассказала, как научиться улыбаться, как она
"Ни у кого не видела такой солнечной улыбки". Ингеборга Дапкунайте рассказала, как научиться улыбаться, как она
  Михаил Поплавский новым клипом бросил вызов TikTok-блогерам
  Михаил Поплавский новым клипом бросил вызов TikTok-блогерам Актуально
"Ребра торчат", "Доска". Наталья Подольская удивила сеть фото в мини-бикини
"Ребра торчат", "Доска". Наталья Подольская удивила сеть фото в мини-бикини
"Скучаю по этим моментам". Дженнифер Лопес умилила сеть фото, на котором читает сказку своим детям-двойняшкам
"Скучаю по этим моментам". Дженнифер Лопес умилила сеть фото, на котором читает сказку своим детям-двойняшкам
С YouTube-канала Опры Уинфри исчезло интервью принца Гарри и Меган Маркл
С YouTube-канала Опры Уинфри исчезло интервью принца Гарри и Меган Маркл
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню
"Горячо", "Ракурс офигенный". Тина Кароль снялась с головой между ног
"Горячо", "Ракурс офигенный". Тина Кароль снялась с головой между ног
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте (195552)
2
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович показала соски (178797)
3
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку (61370)
4
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото (53199)
5
"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы (44744)
6
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото (33674)
7
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа (33265)
8
"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке (28662)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS