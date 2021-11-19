Кличко: Я буду бороться за сохранение местного самоуправления в Киеве и Украине

"Я всегда говорил, что нельзя писать и принимать законы, руководствуясь политической целесообразностью, чьими-то политическими интересами. А в данном случае речь идет о наступлении на местное самоуправление, которое в любом современном европейском государстве является фундаментом демократии. Я буду бороться, чтобы сохранить самоуправление в моем городе, в моей стране. Это очень важная вещь!" – заявил Кличко.
Политик добавил, что принятие такого закона может привести к коллапсу управления в столице и дополнительному социальному напряжению в городе. Он объяснил, что именно поэтому направил текст проекта закона на экспертизу в ведущие европейские структуры.
"Мы направили запрос, не дожидаясь Верховной Рады, европейским партнерам и получили 20 страниц замечаний. Обращался к господину Андреасу Киферу – генеральному секретарю Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. К господину Георгу Мильбрандту – спецпредставителю Германии по местному самоуправлению. К Венецианской комиссии. Ждем ответа", – перечислил Кличко.
Городской голова Киева убежден, что законопроект о столице противоречит Конституции Украины. Кличко напомнил, что еще в 2003 году Конституционный Суд вынес решение о том, что избранный киевлянами киевский городской голова должен быть назначен главой Киевской городской государственной администрации.
"Если исполнительная и законодательная власть объединены, то мэр, которого люди избрали с его программой, имеет возможность реализовывать то, что пообещал. И этот мэр ответственен исключительно перед громадой города. А какие риски несет этот закон? Во-первых, он противоречит Конституции. И мы будем обжаловать его и обращаться к киевлянам. Обращаться с простым вопросом: вы хотите, чтобы вам назначали власть сверху? Или хотите иметь демократическое право избирать власть в своем городе? Я убежден, что киевляне хотят выбирать человека, который будет отвечать перед ними за изменения в их доме, микрорайоне, районе, городе. А не чтобы им спускали сверху назначенца Банковой", – заявил политик.
Лидер партии УДАР подчеркнул, что Украина должна внедрять европейские стандарты жизни и европейские законы.
"Если намерения, которые декларируют сегодняшние депутаты Верховной Рады или их "главнокомандующий" по продолжению реформ, искренние, то в Конституции ясно прописано, что Украина движется в европейском направлении развития. И нам нужны европейские законы, нам нужны европейские стандарты жизни. Нам не нужно совершать ошибок. Пожалуйста, отправьте законопроект в Венецианскую комиссию, в Совет Европы. Убедитесь в соответствии этого закона европейским принципам самоуправления. А не так – мы сейчас попробуем, а потом будем исправлять ошибки", – отметил Виталий Кличко.
18 ноября в повестке дня Верховной Рады Украины стояло рассмотрение законопроекта "О городе Киеве – столице Украины", его планировали принимать по спецпроцедуре – без возможности обсуждения каждой поправки. Член комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что после переговоров руководителей фракций и групп вопрос отложили, и Рада рассмотрит проект закона на следующей пленарной неделе без применения специальной процедуры.
В первом чтении Верховная Рада приняла документ еще 3 октября 2019 года, более двух лет назад. Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".
"Новый закон о столице, если его принимать, не должен нарушать конституционные права жителей столицы и принципы местного самоуправления", – заявил в октябре Кличко. Он направил текст законопроекта о столице №2143-3 на рассмотрение Венецианской комиссии и Совета Европы.
В 2003 году Конституционный Суд Украины уже постановлял, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.