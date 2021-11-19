Кличко: Я буду бороться за сохранение местного самоуправления в Киеве и Украине

"Я всегда говорил, что нельзя писать и принимать законы, руководствуясь политической целесообразностью, чьими-то политическими интересами. А в данном случае речь идет о наступлении на местное самоуправление, которое в любом современном европейском государстве является фундаментом демократии. Я буду бороться, чтобы сохранить самоуправление в моем городе, в моей стране. Это очень важная вещь!" – заявил Кличко.

Политик добавил, что принятие такого закона может привести к коллапсу управления в столице и дополнительному социальному напряжению в городе. Он объяснил, что именно поэтому направил текст проекта закона на экспертизу в ведущие европейские структуры.

"Мы направили запрос, не дожидаясь Верховной Рады, европейским партнерам и получили 20 страниц замечаний. Обращался к господину Андреасу Киферу – генеральному секретарю Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. К господину Георгу Мильбрандту – спецпредставителю Германии по местному самоуправлению. К Венецианской комиссии. Ждем ответа", – перечислил Кличко.

Городской голова Киева убежден, что законопроект о столице противоречит Конституции Украины. Кличко напомнил, что еще в 2003 году Конституционный Суд вынес решение о том, что избранный киевлянами киевский городской голова должен быть назначен главой Киевской городской государственной администрации.

"Если исполнительная и законодательная власть объединены, то мэр, которого люди избрали с его программой, имеет возможность реализовывать то, что пообещал. И этот мэр ответственен исключительно перед громадой города. А какие риски несет этот закон? Во-первых, он противоречит Конституции. И мы будем обжаловать его и обращаться к киевлянам. Обращаться с простым вопросом: вы хотите, чтобы вам назначали власть сверху? Или хотите иметь демократическое право избирать власть в своем городе? Я убежден, что киевляне хотят выбирать человека, который будет отвечать перед ними за изменения в их доме, микрорайоне, районе, городе. А не чтобы им спускали сверху назначенца Банковой", – заявил политик.

Лидер партии УДАР подчеркнул, что Украина должна внедрять европейские стандарты жизни и европейские законы.

"Если намерения, которые декларируют сегодняшние депутаты Верховной Рады или их "главнокомандующий" по продолжению реформ, искренние, то в Конституции ясно прописано, что Украина движется в европейском направлении развития. И нам нужны европейские законы, нам нужны европейские стандарты жизни. Нам не нужно совершать ошибок. Пожалуйста, отправьте законопроект в Венецианскую комиссию, в Совет Европы. Убедитесь в соответствии этого закона европейским принципам самоуправления. А не так – мы сейчас попробуем, а потом будем исправлять ошибки", – отметил Виталий Кличко.