"УДАР Виталия Кличко": Отложить законопроект о столице недостаточно, он должен быть снят с рассмотрения

В политической силе поблагодарили киевлян, которые выразили свое негативное отношение к законопроекту Фото: udar.party

"УДАР Виталия Кличко" благодарит народных избранников, которые отказались предавать интересы своих избирателей и проявили достойную гражданскую позицию. Закон о столице должен быть окончательно снят с рассмотрения и существенно доработан. Его нельзя принимать до получения положительных выводов Совета Европы и Венецианской комиссии. Столица Украины должна развиваться по европейским нормам. Только киевляне и избранные ими органы местного самоуправления имеют право определять, каким быть Киеву", – сказано в заявлении.

В политической силе также поблагодарили киевлян, которые выразили свое негативное отношение к законопроекту.

"Надеемся, власти хватит мужества признать свои ошибки и не настаивать на рассмотрении закона, который вредит интересам Киева и киевлян, – отметили в партии УДАР.