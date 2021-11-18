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Белоцерковец: Киевсовет обратился к президенту и ВР с призывом не принимать закон о столице без обсуждения с киевлянами

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Дмитрий Белоцерковец: Территориальная громада города Киева лишена возможности консультации, а собственно законопроект был презентован за два дня до его принятия профильным парламентским комитетом
Дмитрий Белоцерковец: Территориальная громада города Киева лишена возможности консультации, а собственно законопроект был презентован за два дня до его принятия профильным парламентским комитетом
Фото: kmr.gov.ua

Киевский городской совет обратился к президенту и Верховной Раде по ситуации вокруг законопроекта "О городе Киеве – столице Украины". Об этом заявил депутат от фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец, сообщает сайт горсовета.

Депутат подчеркнул, что вопреки ч. 5 ст. 140 Конституции Украины Рада пытается по своему усмотрению ограничить способность Киева руководить своими районами, устанавливая уникальные механизмы утверждения перечня и границ районов внутри столицы на уровне Кабинета Министров Украины.

"Попытки установить на уровне закона распределение полномочий на городском и районном уровнях является антиконституционным прямым вмешательством в полномочия Киевского городского совета. Новый закон о столице Украины не должен нарушать конституционные права жителей Киева и принципы местного самоуправления. Для сохранения местного самоуправления и обеспечения прав жителей столицы Украины принимать новый закон о городе Киеве нужно с соблюдением всех требований общественного обсуждения и надлежащей экспертизы, с соблюдением точного выполнения норм статей 140–146 Конституции Украины", – заявил Белоцерковец.

Политик убежден, что в желании строить европейскую столицу все должно отвечать ключевым европейским принципам местного самоуправления, и депутатский корпус Киевсовета настаивает, чтобы законопроект "О городе Киеве – столице Украины" был направлен на широкое общественное обсуждение и не принимался без проведения консультаций.

"Европейская хартия местного самоуправления определяет, что в процессе планирования и принятия решений по всем вопросам, непосредственно касающимся органов местного самоуправления, должны проводиться консультации своевременно и должным образом. Однако территориальная громада города Киева лишена возможности консультации, а собственно законопроект был презентован за два дня до его принятия профильным парламентским комитетом", – сказал депутат.

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В июле 2019 года в ходе встречи с Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. 4 сентября Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, но это решение не было утверждено президентом.

Верховная Рада 3 октября 2019 года, более двух лет назад, приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины". Он предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".

20 октября парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о столице во втором чтении и в целом.

Нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин отметил, что Рада рассмотрит законопроект в конце ноября.

"Новый закон о столице, если его принимать, не должен нарушать конституционные права жителей столицы и принципы местного самоуправления", – заявил в октябре Кличко.

Теги: Верховная Рада, Киев, конституция, УДАР, КГГА, самоуправление, Дмитрий Белоцерковец, Владимир Зеленский, законопроект
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