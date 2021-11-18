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Для "Слуги народа" принесли конверты с "30 сребрениками". Участники флешмоба в Киеве потребовали снять с рассмотрения закон о столице

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Участники акции подчеркнули, что законопроект, который касается Киева, хотят принять без учета мнения жителей столицы
Участники акции подчеркнули, что законопроект, который касается Киева, хотят принять без учета мнения жителей столицы
Фото: apostrophe.ua

Под Верховной Радой прошел общекиевский флешмоб "Руки прочь от Киева и киевлян!". Активисты требовали снять с рассмотрения законопроект о столице и раздавали представителям "Слуги народа" конверты с "30 сребрениками", пишет "Апостроф".

Участники флешмоба высказались категорически против разделения должностей городского головы Киева и главы Киевской городской государственной администрации и передачи большинства полномочий человеку, которого назначит Офис президента.

"Они хотят разделить должности и назначить главой КГГА своего человека, которого назначает непосредственно президент. Это будет узурпация власти. Мы здесь, чтобы громко заявить "слугам": "Руки прочь от Киева! Нет узурпации власти! Киев не отдадим!" Рейтинг "слуг" на местных выборах в 2020 году и так был на уровне 5%. Теперь им светит полный ноль", – считает организатор флешмоба Николай Ковтуненко.

Киевляне также опасаются, что законопроект позволит президентской вертикали взять под контроль районы столицы, отмечает "Апостроф".

"Выборы в районные советы не состоятся, потому что Кабинет Министров не определил границы районов", – заявил Ковтуненко.

Соорганизатор флешмоба Егор Чичеринда напомнил об опыте беглого экс-президента Виктора Януковича, который также пытался "укротить" Киев.

"В 2013 году Янукович назначил своего "смотрящего" Александра Попова. И первое, что сделал Попов, – начал сворачивать студенческие акции протеста против пророссийского курса правительства [Николая] Азарова – Януковича. Сейчас горячие головы Банковой пытаются повторить историю 2013 года. Но [нынешний мэр Киева Виталий] Кличко – не [бывший городской голова Леонид] Черновецкий. Он не уедет в Грузию или куда-то еще. Он будет бороться", – заявил Чичеринда.

Активист Игорь Луценко добавил, что центральная власть должна соревноваться с киевской количеством сделанных хороших дел.

"Я бы очень хотел, чтобы киевские власти имели в лице центральной власти конкурента по хорошим делам. Но центральная власть еще ни в чем себя не показала в столице. Нет ни одного хорошего дела центральной власти в Киеве. Вспомним Гостиный двор на Подоле, который является зоной ответственности центральной власти. А так [президент Украины Владимир] Зеленский постепенно превращается в Януковича. Я ему не советую этого делать", – заявил Луценко.

Участники акции подчеркнули, что законопроект, который касается Киева, хотят принять без учета мнения жителей столицы.

"Ни один из нас не побывал на общественных обсуждениях. Ни одно мнение киевлян не прописано в законе о Киеве. Прикрываясь возвратом самоуправления, они просто хотят выяснить личные отношения. "Слуги" хотят лишить прав нашего мэра, чтобы был поставлен представитель Банковой", – заявил глава движения "Киевляне вместе" Ярослав Диденко.

В конце мероприятия активисты запустили тысячи зеленых конвертов с надписями "30 сребреников" в сторону Верховной Рады.

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В июле 2019 года в ходе встречи с Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. 4 сентября Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, но это решение не было утверждено президентом.

Верховная Рада 3 октября 2019 года, более двух лет назад, приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины". Он предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".

20 октября парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о столице во втором чтении и в целом.

Нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин отметил, что Рада рассмотрит законопроект в конце ноября.

"Новый закон о столице, если его принимать, не должен нарушать конституционные права жителей столицы и принципы местного самоуправления", – заявил в октябре Кличко.

Теги: Виктор Янукович, Верховная Рада, Киев, Виталий Кличко, конституция, Кабинет Министров, КГГА, Александр Попов, протесты, Конституционный Суд, флешмоб, самоуправление, Владимир Зеленский, парламент, законопроект
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