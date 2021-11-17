Депутат Киевсовета: "Слуги" выбрали путь к диктатуре, поскольку уже понятно, что следующие выборы они проиграют

"Об этом законопроекте можно сказать одно: это узурпация власти и наступление на местное самоуправление. "Слуги" выбрали путь к диктатуре, поскольку уже сейчас ясно, что следующие выборы они с позором проиграют. Но они очень хотят прибрать Киев к своим рукам. Именно поэтому "слуги" будут голосовать за то, чтобы Киевом руководил не избранный киевлянами мэр, а назначенный с Банковой глава КГГА. Хотя все соцопросы показывают, что киевляне не поддерживают разделения должностей. Я уверен: такого пренебрежения к мнению людей киевляне этой власти никогда не простят", – подчеркнул политик.

Странников добавил, что если такой законопроект будет принят, то это станет опасным прецедентом, когда центральная власть может давить на местную, и ей как раз нужно, чтобы "руководители городов и городков были послушными и более внимательными к пожеланиям Банковой".

"В законопроекте есть ряд несоответствий Конституции, Европейской хартии местного самоуправления, закону "О местном самоуправлении" и другим важным документам. Но чуть ли не важнее всего, что в случае принятия этого законопроекта у нас появится опасный прецедент узаконивания центральной властью политического давления на местную власть. И это станет сигналом для всех мэров, сельских и поселковых глав: "Будете противиться центральной власти – получите специальный закон, которым ваши полномочия помножат на ноль и передадут их сговорчивому руководителю из центра", – считает депутат.

Кроме общего наступления на самоуправление в Украине, в Киеве есть и политический подтекст, так как в Офисе президента видят в Киевском городском голове Виталии Кличко политического конкурента.

"Не может быть нормальным законопроект, написанный в логике политического противостояния. Я считаю, что единственным приемлемым путем должно быть отклонение парламентом этого проекта как неконституционного и разработка нового, соответствующего Конституции, законодательству Украины и международным стандартам", – заявил Странников.