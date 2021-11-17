Депутат Киевсовета: "Слуги" выбрали путь к диктатуре, поскольку уже понятно, что следующие выборы они проиграют

"Об этом законопроекте можно сказать одно: это узурпация власти и наступление на местное самоуправление. "Слуги" выбрали путь к диктатуре, поскольку уже сейчас ясно, что следующие выборы они с позором проиграют. Но они очень хотят прибрать Киев к своим рукам. Именно поэтому "слуги" будут голосовать за то, чтобы Киевом руководил не избранный киевлянами мэр, а назначенный с Банковой глава КГГА. Хотя все соцопросы показывают, что киевляне не поддерживают разделения должностей. Я уверен: такого пренебрежения к мнению людей киевляне этой власти никогда не простят", – подчеркнул политик.
Странников добавил, что если такой законопроект будет принят, то это станет опасным прецедентом, когда центральная власть может давить на местную, и ей как раз нужно, чтобы "руководители городов и городков были послушными и более внимательными к пожеланиям Банковой".
"В законопроекте есть ряд несоответствий Конституции, Европейской хартии местного самоуправления, закону "О местном самоуправлении" и другим важным документам. Но чуть ли не важнее всего, что в случае принятия этого законопроекта у нас появится опасный прецедент узаконивания центральной властью политического давления на местную власть. И это станет сигналом для всех мэров, сельских и поселковых глав: "Будете противиться центральной власти – получите специальный закон, которым ваши полномочия помножат на ноль и передадут их сговорчивому руководителю из центра", – считает депутат.
Кроме общего наступления на самоуправление в Украине, в Киеве есть и политический подтекст, так как в Офисе президента видят в Киевском городском голове Виталии Кличко политического конкурента.
"Не может быть нормальным законопроект, написанный в логике политического противостояния. Я считаю, что единственным приемлемым путем должно быть отклонение парламентом этого проекта как неконституционного и разработка нового, соответствующего Конституции, законодательству Украины и международным стандартам", – заявил Странников.
В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.
В июле 2019 года в ходе встречи с Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. 4 сентября Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, но это решение не было утверждено президентом.
Верховная Рада 3 октября 2019 года, более двух лет назад, приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины". Он предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".
Весной – летом 2021 года публичный конфликт между Кличко и центральной властью возобновился. В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, которые продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы.
В августе Кличко заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на "залетного ставленника". В том же месяце в СМИ появилась информация, что главой КГГА могут назначить действующего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, но он ее опроверг.
19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год. По информации СМИ, на встрече присутствовал Чернышов.
20 октября парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о столице во втором чтении и в целом.
Нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин отметил, что Рада рассмотрит законопроект в конце ноября.
"Новый закон о столице, если его принимать, не должен нарушать конституционные права жителей столицы и принципы местного самоуправления", – заявил в октябре Кличко.