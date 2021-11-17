Палатный про законопроект о столице: Промолчать сегодня – завтра уничтожение местного самоуправления произойдет по всей стране

"Слугам" дали отмашку уже на этой сессионной неделе проголосовать за закон о столице №2143-3. Киевлян лишают возможности управлять столицей: вместо всенародно избранного мэра власти хотят поставить "100% своего человека". Но речь идет о большем, чем о Киеве. Закон о столице – это пилотный проект по сворачиванию местного самоуправления в Украине. Промолчать сегодня и разрешить властям "подмять" под себя столицу – завтра такой же сценарий будет реализован по всей стране", – убежден Палатный.

Политик добавил, что власть решила действовать дерзко и пренебрегая здравым смыслом, а также – неприятием своих действий украинцами.

"Слуги" пренебрегают мнением депутатов, поэтому планируют принять законопроект о столице по спецпроцедуре, когда нардепов лишают права вносить правки. "Слуги" пренебрегают мнением европейского сообщества, а потому не ждут выводов Венецианской комиссии. Они понимают, что вывод будет далек от "положительного". "Слуги" пренебрегают волей киевлян, поэтому пытаются устранить от управления столицей избранного киевлянами мэра и отодвигают выборы в районные советы в Киеве на 2025 год", – отметил он.

Глава исполкома партии УДАР призвал общество не разрешить властям "подмять" под себя местное самоуправление.

"Мы должны не позволить властям принять антиконституционный закон о столице. Закон должен приниматься только на основании выводов Венецианской комиссии с привлечением украинских и международных экспертов и общественности", – заявил Артур Палатный.