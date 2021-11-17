Голобуцкий о законе о столице: Откровенной узурпации власти киевляне Зеленскому не простят, будет 0% на выборах

"Зе-команда принимает антиконституционный закон о столице, потому что не может простить киевлянам проигранные выборы, а [мэру Киева Виталию] Кличко – его самостоятельность. Но промолчат ли киевляне? Именно со столицы всегда начинались преобразования в стране. Именно киевляне всегда определяли политическую повестку дня. Они привыкли решать за себя и выбирать. Поэтому могу с уверенностью сказать, что киевляне не забудут Зе-команде этот демарш по лишению полномочий законно избранного мэра и блокирование его намерений создать районные советы. Можно только пожелать им удачи после такого. Сегодня закон о столице – завтра 0% на выборах", – подчеркнул Голобуцкий.

Он считает, что результаты выборов и последние рейтинги являются лучшим доказательством того, что киевляне продолжают поддерживать Кличко.

"Откровенной узурпации власти в столице киевляне Зеленскому не простят. Во время местных выборов в прошлом году киевляне ясно дали понять, кого они хотят видеть во главе своего города. "Слуги" получили тогда всего 8%, УДАР – 20%. Такая ситуация сохраняется по результатам последних опросов. Поэтому вполне очевидно, что тезис Банковой о том, что они избавляют киевлян от "надоевшего" мэра и его партии, не выдерживает никакой критики", – подытожил Голобуцкий.

Он выразил надежду, что власти откажутся от своих намерений, так как восстановить доверие украинцев и международных партнеров "после такого диктаторского шага" будет сложно.