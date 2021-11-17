Голобуцкий о законе о столице: Откровенной узурпации власти киевляне Зеленскому не простят, будет 0% на выборах

"Зе-команда принимает антиконституционный закон о столице, потому что не может простить киевлянам проигранные выборы, а [мэру Киева Виталию] Кличко – его самостоятельность. Но промолчат ли киевляне? Именно со столицы всегда начинались преобразования в стране. Именно киевляне всегда определяли политическую повестку дня. Они привыкли решать за себя и выбирать. Поэтому могу с уверенностью сказать, что киевляне не забудут Зе-команде этот демарш по лишению полномочий законно избранного мэра и блокирование его намерений создать районные советы. Можно только пожелать им удачи после такого. Сегодня закон о столице – завтра 0% на выборах", – подчеркнул Голобуцкий.
Он считает, что результаты выборов и последние рейтинги являются лучшим доказательством того, что киевляне продолжают поддерживать Кличко.
"Откровенной узурпации власти в столице киевляне Зеленскому не простят. Во время местных выборов в прошлом году киевляне ясно дали понять, кого они хотят видеть во главе своего города. "Слуги" получили тогда всего 8%, УДАР – 20%. Такая ситуация сохраняется по результатам последних опросов. Поэтому вполне очевидно, что тезис Банковой о том, что они избавляют киевлян от "надоевшего" мэра и его партии, не выдерживает никакой критики", – подытожил Голобуцкий.
Он выразил надежду, что власти откажутся от своих намерений, так как восстановить доверие украинцев и международных партнеров "после такого диктаторского шага" будет сложно.
В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.
В июле 2019 года в ходе встречи с Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. 4 сентября Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, но это решение не было утверждено президентом.
Верховная Рада 3 октября 2019 года, более двух лет назад, приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины". Он предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".
Весной – летом 2021 года публичный конфликт между Кличко и центральной властью возобновился. В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, которые продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы.
В августе Кличко заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на "залетного ставленника". В том же месяце в СМИ появилась информация, что главой КГГА могут назначить действующего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, но он ее опроверг.
19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год. По информации СМИ, на встрече присутствовал Чернышов.
20 октября парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о столице во втором чтении и в целом.
Нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин отметил, что Рада рассмотрит законопроект в конце ноября.
"Новый закон о столице, если его принимать, не должен нарушать конституционные права жителей столицы и принципы местного самоуправления" – заявил в октябре Кличко.