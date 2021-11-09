"После таких вопросов у меня снова начнутся обыски". Кличко ответил, будет ли баллотироваться на следующих президентских выборах

Кличко: Сказать, что я очень желаю президентом стать – это будет неискренне. Я уверен, что если нужно будет, то я приму решение Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Многие думают, что стать президентом – это привилегия. Многие не понимают, что это на самом деле колоссальный вызов и каторга. Ты сам себе не принадлежишь, ты постоянно находишься в этом напряжении: вызовы, которые внутри страны, внешняя ситуация…" – сказал он, отвечая на вопрос о президентских амбициях.

Журналист предположил, что быть мэром столицы сложнее, чем президентом страны, и спросил, прав ли он в этом предположении.

"Ну, хорошая закалка, я вам хочу сказать. Прав – знаешь в чем? Потому что ты и глава парламента, который в городе Киеве есть, и глава администрации, ты мэр города", – отреагировал Кличко.

Гордон спросил, будет ли Кличко баллотироваться в президенты Украины на выборах в 2024 году.

"Дима, вот после таких вопросов у меня снова начнутся обыски. – сказал городской голова Киева. – Сказать, что я вот очень желаю президентом стать – это будет неискренне. Если нужно будет… Я уверен, что если нужно будет, то я приму решение. А так – чтобы желание "я вот хочу стать", для удовлетворения своих личных амбиций… Один знакомый сказал мне такую интересную вещь: "Ты можешь представить, сколько президентов стран есть в мире? Мы даже не знаем их имена. Сколько мэров есть в мире… Тысячи. Тоже их не знаем. А сколько чемпионов мира в тяжелом весе – мы всех их можем перечислить по пальцам. Каждый знает их имена". Поэтому удовлетворять какое-то свое личное эго мне не имеет смысла".

Интервью с Кличко выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00