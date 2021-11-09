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Кличко: Один, два, три раза попробовал записаться к Зеленскому. Но если дверь не открывают, я в окно лезть не буду

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Кличко: Прежде чем прийти к друзьям, я спрошу разрешения, можно ли прийти
Кличко: Прежде чем прийти к друзьям, я спрошу разрешения, можно ли прийти
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявил, что просил о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским только для решения вопросов Киева и других городов Украины. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Гордон напомнил о словах Зеленского в мае этого года, что Кличко очень сильно хочет попасть к нему на прием, и спросил, зачем мэру Киева это надо. 

"Я не хочу попасть. Есть вопросы, которые необходимы для города, для страны… Я являюсь не только мэром города Киева, а еще руководителем Ассоциации городов Украины, где есть жесткие условия, где необходимо принимать на государственном, на высшем уровне решения – подготовка к отопительному сезону, борьба с коронавирусом, ключевые вещи", – сказал Кличко. 

Он отметил, что президент утрировал, говоря о том, что Кличко якобы рвется к нему на прием и приходит без договоренности о встрече в Офис президента.

"Там было чересчур: "Кличко чуть ли не живет на пороге" – и так далее. Прежде чем прийти к друзьям, я спрошу разрешения, можно ли прийти. Тем более, зная график президента, я могу только лишь записаться в приемной и попросить, чтобы меня записали. Один, два, три раза попробовал. Но если тебе дверь не открывают, я в окно лезть не буду. Воспитание не позволяет", – сказал политик. 

Интервью с Кличко выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00 

Контекст:

Кличко занимает должность мэра Киева с июня 2014 года. На очередных местных выборах 26 октября 2020 года он победил в первом туре.

На пресс-конференции 20 мая Зеленский заявил, что относится к Кличко "с большим уважением", но считает его публичное поведение неправильным и не понимает, "чего Кличко от него хочет". "Виталий Владимирович, мне кажется, очень неправильно публично себя ведет. Мне кажется, справедливый вопрос – что он хочет от меня? Потому что он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием, – постоянно, спросите! – даже приходит в Офис президента без того, что я готов с ним встретиться, потому что мне не хватает времени", – заявлял президент.

Кличко говорил, что у него нет конфликта с Зеленским, но "периодически возникают обострения".

19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год. 

После встречи Кличко дал интервью изданию ZN.UA, в котором обвинил власти в "прямом политическом давлении" и сказал, что ответа на вопрос о его причинах от главы государства не получил. ZN.UA отметило, что в разговоре Кличко "обошел острые углы вопроса", поднималась ли тема будущей имплементации закона о столице, который разделяет должности мэра и главы КГГА.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Киев, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Ассоциация городов Украины, Офис президента Украины, встреча, мэр
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