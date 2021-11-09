Кличко: Один, два, три раза попробовал записаться к Зеленскому. Но если дверь не открывают, я в окно лезть не буду

Кличко: Прежде чем прийти к друзьям, я спрошу разрешения, можно ли прийти Фото: Віталій Кличко / Facebook

Гордон напомнил о словах Зеленского в мае этого года, что Кличко очень сильно хочет попасть к нему на прием, и спросил, зачем мэру Киева это надо.

"Я не хочу попасть. Есть вопросы, которые необходимы для города, для страны… Я являюсь не только мэром города Киева, а еще руководителем Ассоциации городов Украины, где есть жесткие условия, где необходимо принимать на государственном, на высшем уровне решения – подготовка к отопительному сезону, борьба с коронавирусом, ключевые вещи", – сказал Кличко.

Он отметил, что президент утрировал, говоря о том, что Кличко якобы рвется к нему на прием и приходит без договоренности о встрече в Офис президента.

"Там было чересчур: "Кличко чуть ли не живет на пороге" – и так далее. Прежде чем прийти к друзьям, я спрошу разрешения, можно ли прийти. Тем более, зная график президента, я могу только лишь записаться в приемной и попросить, чтобы меня записали. Один, два, три раза попробовал. Но если тебе дверь не открывают, я в окно лезть не буду. Воспитание не позволяет", – сказал политик.

Интервью с Кличко выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00