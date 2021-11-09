Кличко: Один, два, три раза попробовал записаться к Зеленскому. Но если дверь не открывают, я в окно лезть не буду

Гордон напомнил о словах Зеленского в мае этого года, что Кличко очень сильно хочет попасть к нему на прием, и спросил, зачем мэру Киева это надо.
"Я не хочу попасть. Есть вопросы, которые необходимы для города, для страны… Я являюсь не только мэром города Киева, а еще руководителем Ассоциации городов Украины, где есть жесткие условия, где необходимо принимать на государственном, на высшем уровне решения – подготовка к отопительному сезону, борьба с коронавирусом, ключевые вещи", – сказал Кличко.
Он отметил, что президент утрировал, говоря о том, что Кличко якобы рвется к нему на прием и приходит без договоренности о встрече в Офис президента.
"Там было чересчур: "Кличко чуть ли не живет на пороге" – и так далее. Прежде чем прийти к друзьям, я спрошу разрешения, можно ли прийти. Тем более, зная график президента, я могу только лишь записаться в приемной и попросить, чтобы меня записали. Один, два, три раза попробовал. Но если тебе дверь не открывают, я в окно лезть не буду. Воспитание не позволяет", – сказал политик.
Интервью с Кличко выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00
Кличко занимает должность мэра Киева с июня 2014 года. На очередных местных выборах 26 октября 2020 года он победил в первом туре.
На пресс-конференции 20 мая Зеленский заявил, что относится к Кличко "с большим уважением", но считает его публичное поведение неправильным и не понимает, "чего Кличко от него хочет". "Виталий Владимирович, мне кажется, очень неправильно публично себя ведет. Мне кажется, справедливый вопрос – что он хочет от меня? Потому что он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием, – постоянно, спросите! – даже приходит в Офис президента без того, что я готов с ним встретиться, потому что мне не хватает времени", – заявлял президент.
Кличко говорил, что у него нет конфликта с Зеленским, но "периодически возникают обострения".
19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год.
После встречи Кличко дал интервью изданию ZN.UA, в котором обвинил власти в "прямом политическом давлении" и сказал, что ответа на вопрос о его причинах от главы государства не получил. ZN.UA отметило, что в разговоре Кличко "обошел острые углы вопроса", поднималась ли тема будущей имплементации закона о столице, который разделяет должности мэра и главы КГГА.