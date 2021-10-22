Кличко после встречи с Зеленским обвинил Банковую в прямом политическом давлении

"Я читаю заявления силовиков и смеюсь. Вы же помните заявления о том, что у "Муніципальної варти" Києва якобы нашли взрывчатку, незарегистрированное оружие и прочее. Где это все? А заявление генпрокуратуры о преступной группировке "Киевпасстранс"? Где наличных расчетов вообще не существует, где все платежи производятся онлайн. А недавнее заявление ГБР, что в результате децентрализации Киев получил 60 млрд грн и, по их оценкам, 10 млрд воруют? – напомнил Кличко. – Вы считаете, что это профессиональная оценка? Это факты? Я считаю, что это прямое политическое давление, которое под собой не имеет ничего. И я вам привел всего три примера. А таких – сотни".

Мэр Киева убежден, что "те методы, которые использует власть сейчас – нонсенс".

"Шутка сейчас ходит по городу: "Виктор Федорович читает украинские новости и спрашивает: "А что, неужели так можно было?", – сказал Кличко.

Глава КГГА подтвердил, что встречался 19 октября с президентом Украины Владимиром Зеленским, но прямого ответа от главы государства о причинах такого давления не получил.