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Кличко после встречи с Зеленским обвинил Банковую в прямом политическом давлении

Кличко (на фото) встречался с Зеленским 19 октября
Кличко (на фото) встречался с Зеленским 19 октября
Фото: kyivcity.gov.ua

За каждым сотрудником Киевской городской государственной администрации (КГГА) пристально наблюдают правоохранительные органы – СБУ, Госбюро расследований, Офис генпрокурора и полиция. Об этом в блиц-интервью ZN.UA, опубликованном 21 октября, рассказал мэр Киева и по совместительству глава КГГА Виталий Кличко.

"Я читаю заявления силовиков и смеюсь. Вы же помните заявления о том, что у "Муніципальної варти" Києва якобы нашли взрывчатку, незарегистрированное оружие и прочее. Где это все? А заявление генпрокуратуры о преступной группировке "Киевпасстранс"? Где наличных расчетов вообще не существует, где все платежи производятся онлайн. А недавнее заявление ГБР, что в результате децентрализации Киев получил 60 млрд грн и, по их оценкам, 10 млрд воруют? – напомнил Кличко. – Вы считаете, что это профессиональная оценка? Это факты? Я считаю, что это прямое политическое давление, которое под собой не имеет ничего. И я вам привел всего три примера. А таких – сотни".

Мэр Киева убежден, что "те методы, которые использует власть сейчас – нонсенс".

"Шутка сейчас ходит по городу: "Виктор Федорович читает украинские новости и спрашивает: "А что, неужели так можно было?", – сказал Кличко.

Глава КГГА подтвердил, что встречался 19 октября с президентом Украины Владимиром Зеленским, но прямого ответа от главы государства о причинах такого давления не получил.

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

Верховная Рада 3 октября 2019 года приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины". Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти". 

В августе 2021 года Кличко заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на "залетного ставленника". В том же месяце в СМИ появилась информация, что главой КГГА могут назначить министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, но он ее опроверг.

20 октября профильный комитет рекомендовал Раде принять во втором чтении законопроект "О городе Киеве – столице Украины". Парламент, скорее всего, рассмотрит документ в конце ноября, заявил нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин.

Теги: Киев, Виталий Кличко, СБУ, Украина, КГГА, децентрализация, правоохранители, расследование, Генпрокуратура, законопроект, власть, встреча, силовики, Офис генпрокурора, ГБР, мэр, давление
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