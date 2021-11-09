Кличко о шутках "Квартала 95" о себе: Это был проект зачистки электорального поля. Это все делалось умышленно

Отвечая на вопрос, почему студия "Квартал 95" регулярно показывает его в образе недалекого, тупого человека, Кличко подчеркнул, что это политический проект.

"Я считаю, что это был проект – я могу четко говорить – зачистки электорального поля... Когда-нибудь придет время – я вам чуть больше расскажу. Много информации знаю. И это все делалось умышленно", – сказал он.

Кличко отметил, что не следит за выпусками студии, но после того, как ему рассказывали, что "Квартал 95" упоминал его, смотрел некоторые видео в интернете.

"Честно говоря, шутки ниже плинтуса. Ну, на пародию не похоже, на сатиру не похоже, шутки такие… И в связи с этим сегодня рейтинги "Квартала 95" уже и никакие. Когда ты неинтересно шутишь... В отношении шуток – смеется тот, кто смеется последним", – добавил мэр Киева.

Интервью с Кличко выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00