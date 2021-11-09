Актер "Квартала 95" Великий: Я ни при каких обстоятельствах не буду жестко шутить о Зеленском

Великий: В нашей стране есть много людей, которые поливают грязью президента, я не хочу становиться в их ряды Фото: yuri_velikiy / Instagram

"[Включилась ли самоцензура?] Естественно. Хотя самоцензура была изначально. У любого автора должна быть самоцензура. Ты должен понимать, что не имеешь права шутить на какие-то темы. Например, я не шучу на темы смерти, болезни, стараюсь не шутить на тему войны", – рассказал Великий.

Он отметил, что может рассказать какую-то острую шутку о Зеленском, если она очень смешная, "на всеобщей читке" в "Квартале".

"Все посмеются, скажут: "Смотри, аккуратно. Там прослушка стоит сейчас везде". Но по большому счету я даже не буду приносить в общем сценарии, чтобы не отнимать ни свое, ни чужое время, какие-то шутки, которые, я сам понимаю, не проходят мою внутреннюю цензуру. А внутренняя цензура присутствует по той простой причине, что все эти люди работали под началом Владимира, они не будут шутить обидно о нем", – сказал актер.

Он подчеркнул, что президента и так многие критикуют, поэтому "Квартал" не намерен жестко шутить о нем.

"Ситуация, в которой оказался я, ребята... Я не могу себе позволить... Я ни при каких обстоятельствах не пойду и не буду жестко шутить о Владимире. По той простой причине, что мое становление происходило непосредственно при нем. Он меня учил каким-то вещам. Это, знаете, все равно, что сейчас мои папа и мама кем-то станут, кто-то их будет критиковать, и я должен пойти и вместе со всеми их критиковать. А учитывая то, что в нашей стране есть много людей, которые поливают грязью президента, я не хочу становиться в их ряды", – сказал Великий.

По его словам, когда есть тема для шутки над Зеленским, творческий коллектив думает, как это сделать более корректно.

"Чтобы все понимали: даже когда мы пишем номера про Зеленского, которого мне в конечном итоге приходится играть, мы сидим и думаем, где же все-таки можно уколоть, чтобы это не выглядело с моей стороны, что я жестко решил его мочить. И на самом деле, иногда такие шутки появлялись... Естественно, мы пытаемся придумать так, чтобы это было и смешно, и сатирично, но писать жесткие вещи [о Зеленском] я не буду", – сказал Великий.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube