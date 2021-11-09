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Актер "Квартала 95" Великий: Я ни при каких обстоятельствах не буду жестко шутить о Зеленском

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Великий: В нашей стране есть много людей, которые поливают грязью президента, я не хочу становиться в их ряды
Великий: В нашей стране есть много людей, которые поливают грязью президента, я не хочу становиться в их ряды
Фото: yuri_velikiy / Instagram

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который пародирует президента Украины Владимира Зеленского, в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман признал, что после похода Зеленского в политику студия начала заниматься самоцензурой.

"[Включилась ли самоцензура?] Естественно. Хотя самоцензура была изначально. У любого автора должна быть самоцензура. Ты должен понимать, что не имеешь права шутить на какие-то темы. Например, я не шучу на темы смерти, болезни, стараюсь не шутить на тему войны", – рассказал Великий. 

Он отметил, что может рассказать какую-то острую шутку о Зеленском, если она очень смешная, "на всеобщей читке" в "Квартале". 

"Все посмеются, скажут: "Смотри, аккуратно. Там прослушка стоит сейчас везде". Но по большому счету я даже не буду приносить в общем сценарии, чтобы не отнимать ни свое, ни чужое время, какие-то шутки, которые, я сам понимаю, не проходят мою внутреннюю цензуру. А внутренняя цензура присутствует по той простой причине, что все эти люди работали под началом Владимира, они не будут шутить обидно о нем", – сказал актер. 

Он подчеркнул, что президента и так многие критикуют, поэтому "Квартал" не намерен жестко шутить о нем. 

"Ситуация, в которой оказался я, ребята... Я не могу себе позволить... Я ни при каких обстоятельствах не пойду и не буду жестко шутить о Владимире. По той простой причине, что мое становление происходило непосредственно при нем. Он меня учил каким-то вещам. Это, знаете, все равно, что сейчас мои папа и мама кем-то станут, кто-то их будет критиковать, и я должен пойти и вместе со всеми их критиковать. А учитывая то, что в нашей стране есть много людей, которые поливают грязью президента, я не хочу становиться в их ряды", – сказал Великий.

По его словам, когда есть тема для шутки над Зеленским, творческий коллектив думает, как это сделать более корректно. 

"Чтобы все понимали: даже когда мы пишем номера про Зеленского, которого мне в конечном итоге приходится играть, мы сидим и думаем, где же все-таки можно уколоть, чтобы это не выглядело с моей стороны, что я жестко решил его мочить. И на самом деле, иногда такие шутки появлялись... Естественно, мы пытаемся придумать так, чтобы это было и смешно, и сатирично, но писать жесткие вещи [о Зеленском] я не буду", – сказал Великий. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Зеленский является основателем студии "Квартал 95", до политической карьеры был ее художественным руководителем. Он был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

В 2019 году актриса "Квартала 95" Елена Кравец рассказала, что Зеленский после вступления в должность вычитывал шутки студии о себе и первой леди.

В начале 2020-го президент сказал, что больше не читает сценарии "Квартала 95" и что у него нет времени на встречи с бывшими коллегами по студии. 

В октябре 2021 года актер и сценарист "Квартала 95" Александр Пикалов заявил, что участники студии не могут оценивать работу Зеленского в должности президента. "Да, это самоцензура. Он наш товарищ, мы не можем сейчас оценивать все. Но я скажу, что на самом деле изменения в стране таки происходят", – сказал Пикалов в интервью "Украинской правде".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: цензура, юмор, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, студия Квартал 95, Юрий Великий
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