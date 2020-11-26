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“Яркая, веселая, позитивная”. Кличко издал книгу своих афоризмов

В книгу шуток и афоризмов мэра Киева Виталия Кличко вошло 16 смешных цитат с его брифингов и официальных мероприятий. Иллюстрации к ней выполнены по принципу комиксов.

Тираж книги Кличко рассчитан пока для подарков
Тираж книги Кличко рассчитан пока для подарков
Скриншот: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко издал иллюстрированную книгу своих смешных цитат и афоризмов. Видео презентации книги он опубликовал 26 ноября у себя в Facebook.  

"Я все же издал самоироничную книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная", – сказал политик в начале выступления.

Книга выполнена в удобном формате "раскладной гармошки". В нее вошли 16 известных цитат Кличко с его брифингов и прочих мероприятий. Иллюстрации сделаны по принципу комиксов.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/200967601534581/

По словам мэра столицы, тираж книги в основном рассчитан на подарки, но часть из него пойдет в продажу. Деньги от выручки передадут на благотворительность, пообещал он.

“Я рад, что такая книга иллюстрированная будет поднимать настроение людям. Потому что сегодня нам в новых условиях пандемии нужны положительные эмоции и хорошее настроение. Его нам, к сожалению, в последнее время не хватает. Поэтому просьба: улыбайтесь, жизнь того стоит", – подбодрил аудиторию глава Киева.

Кличко не планирует прекращать творчество и намерен издать еще одну серию своих цитат большего объема. Автор отметил, что при случае может подарить книгу всем политикам, которые попросят об этом. В то же время он добавил, что не каждый политик может шутить.

"Те политики, которые сейчас умеют шутить, [они шутят] не смешно. Такую книжку может не каждый политик издать. Даже те политики, которые имели юмористический бэкграунд, если они такую книгу издадут, никто улыбаться, к сожалению, не будет в этих условиях. Я думаю, что вы поняли, что я имею в виду и кого", – ответил Кличко на вопрос одного из журналистов.

Мэр Киева пообещал подарить президенту Украины Владимиру Зеленскому свою книгу при личной встрече. Такой же подарок он согласился сделать и пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Теги: Виталий Кличко, комиксы
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