В отношении Украины Путин может действовать не совсем логично – Вершбоу

"Путин может чувствовать, что должен пойти на больший риск, чтобы не допустить успеха Украины в ее попытках присоединиться к Западу. И поскольку речь идет о господине Путине, его наследии и его имидже как собирателя русских земель, он может прибегнуть к действиям, которые с нашей точки зрения кажутся не совсем логичными", – сказал он.

Чтобы не допустить перехода главой Кремля "красных линий", администрации президента США нужно проявить большую решительность, считает экс-замгенсека НАТО.

"Несмотря на усилия президента [США Джо] Байдена еще в июне и после этого для достижения более стабильных и предсказуемых отношений с Россией, похоже, Россия предпочитает быть еще провокационнее, чем когда-либо", – объяснил Вершбоу.