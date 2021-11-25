Ситуация с безопасностью на Донбассе крайне нестабильна – ОБСЕ

СММ сообщает о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры на Донбассе, нанесенных тяжелым вооружением, отметили в ОБСЕ Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Об этом 24 ноября по итогам очередных консультаций трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе заявил спецпредставитель действующего главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине и в ТКГ Микко Киннунена, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ОБСЕ.

"Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения крайне нестабильна. СММ сообщает о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры, нанесенных тяжелым вооружением, по обе стороны от линии соприкосновения... Тупиковая ситуация, связанная с представлением гарантий безопасности, стала серьезной проблемой для деятельности вдоль линии соприкосновения и усложняет жизнь гражданского населения, а также работу СММ", – говорится в заявлении.

По словам Киннунена, увеличивающееся количество препятствий затрудняет установление миссией ОБСЕ фактов.

Он отметил, что позиции участников политической рабочей группы остаются неизменными, это затрудняет обмен мнениями касательно разработки единого плана действий по урегулированию ситуации на Донбассе.

В то же время в рабочей группе по безопасности участники в основном сосредоточились на вопросе гарантий безопасности, добавил Киннунен. В свою очередь, гуманитарная рабочая группа обсудила вопросы освобождения лиц, удерживаемых из-за конфликта, поиск пропавших без вести, а также возможность одновременного открытия двух новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье Луганской области.

Кроме того, экономическая рабочая группа обсудила аспекты водоснабжения отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

В ходе заседания 24 ноября украинская делегация в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе, в частности, выразила протест из-за указа президента России Владимира Путина о допуске на рынок РФ товаров из ОРДЛО.

Российская сторона обвинила Украину в "блокировании работы подгрупп контактной группы по всем направлениям", пишет ТАСС.