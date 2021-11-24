ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская делегация в ТКГ по Донбассу заявила протест из-за указа Путина о допуске в РФ товаров из ОРДЛО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин указом от 15 ноября отменил пошлины для товаров из ОРДЛО
Путин указом от 15 ноября отменил пошлины для товаров из ОРДЛО
Фото: EPA

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе выразила протест из-за указа президента РФ Владимира Путина о допуске на рынок РФ товаров из ОРДЛО. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 24 ноября в Facebook украинской делегации в ТКГ.

Отмечается, что в среду состоялись очередные консультации ТКГ в режиме видеоконференции.

"Украинская делегация заявила протест против подписания 15 ноября 2021 года президентом РФ указа, предусматривающего признание Российской Федерацией так называемых "сертификатов по происхождению" товаров, выдаваемых на временно оккупированных территориях Российской Федерацией в Донецкой и Луганской областях", – подчеркивается в сообщении.

Такие действия РФ противоречат Минским соглашениям и договоренностям лидеров "Нормандской четверки", заявили в украинской делегации в ТКГ.

Кроме того, такие шаги со стороны Москвы есть "вмешательством во внутренние дела Украины" и продолжением "политики ползучей интеграции временно оккупированных территорий Украины в российское экономическое пространство", указывается в сообщении.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/401532165090533

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел видеоконференцию с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".

В тот же день Меркель и Макрон провели телефонный разговор с Путиным. "Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "Нормандской четверки", – сообщили в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявили, что встреча глав МИД "Нормандской четверки" возможна в ближайшие недели. В Кремле подтвердили, что подготовка встречи министров ведется, но дата консультаций пока неизвестна.

1 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия передала партнерам предложения о наполнении новой встречи в нормандском формате. Франция предложила провести саммит 11 ноября, но Лавров отказался. Свой отказ он мотивировал отсутствием реакции на предложение Москвы по итоговому документу встречи.

9 ноября в МИД Франции заявили, что настаивают на скорейшем проведении встречи глав МИД в нормандском формате.

15 ноября Путин подписал указ, которым поручил российскому правительству в течение месяца обеспечить признание в России сертификатов о происхождении товаров, производимых в ОРДЛО, и создать для них одинаковые закупочные условия наравне с российскими товарами. Также в указе говорится об определении "пункта пропуска", через который товары с оккупированных территорий будут идти в РФ. 

МИД Украины направил России ноту в связи с указом Путина.

Бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов считает, что под видом защиты прав и свобод граждан и оказания гуманитарной помощи Россия в очередной раз подтверждает факт осуществления эффективного или общего контроля над оккупированными территориями Донбасса.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, Донбасс, агрессия, пошлины, указ, российская агрессия, президент, ОРДЛО, признание, рынок, ТКГ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Потрясающе вкусные". Лепешки с мясом. Легкий рецепт
  "Потрясающе вкусные". Лепешки с мясом. Легкий рецепт
"Сексапильная кошечка". Седокова позировала в платье, едва прикрывающем грудь
"Сексапильная кошечка". Седокова позировала в платье, едва прикрывающем грудь
"Кукла Барби из реальной жизни". Тайра Бэнкс восхитила сеть образом в вечернем платье
"Кукла Барби из реальной жизни". Тайра Бэнкс восхитила сеть образом в вечернем платье
"По-настоящему искреннее и реальное вдохновение". Беременная plus-size-модель Эшли Грэм показала живот с растяжками
"По-настоящему искреннее и реальное вдохновение". Беременная plus-size-модель Эшли Грэм показала живот с растяжками
Фильм осужденных Ефремова и Зеленского победил на конкурсе ФСИН. В картине снялся сотрудник колонии. Видео
Фильм осужденных Ефремова и Зеленского победил на конкурсе ФСИН. В картине снялся сотрудник колонии. Видео
  "Качественно, профессионально, мурашисто". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
  "Качественно, профессионально, мурашисто". Топ-5 популярных видео украинского YouTube G
"Как тебя не хотеть, черт побери?" Глюк'oZa засветила пятую точку в мокром секси-купальнике
"Как тебя не хотеть, черт побери?" Глюк'oZa засветила пятую точку в мокром секси-купальнике
  Маск провел презентацию в Zoom вместе с полуторагодовалым сыном. Ребенок расплакался, когда его увели из кабинета. Видео
  Маск провел презентацию в Zoom вместе с полуторагодовалым сыном. Ребенок расплакался, когда его увели из кабинета. Видео
"Красивая", "Столько нежности". Зибров показал дочь, которая работает у него концертным директором
"Красивая", "Столько нежности". Зибров показал дочь, которая работает у него концертным директором
"Малышка-вкусняшка", "Как кошка". Звезда "Сватов" Кошмал снялась голой
"Малышка-вкусняшка", "Как кошка". Звезда "Сватов" Кошмал снялась голой
Селена Гомес показала образ в цветочном платье, подписчики поставили под фото 5 млн лайков
Селена Гомес показала образ в цветочном платье, подписчики поставили под фото 5 млн лайков
  "Ректор лично пригласил стать помощницей". Известная ведущая рассказала, как после работы в ресторане Поплавского дебютировала в его шоу
  "Ректор лично пригласил стать помощницей". Известная ведущая рассказала, как после работы в ресторане Поплавского дебютировала в его шоу
  "Алла подкалывала. Со мной говорили как с чокнутой". Понаровская высказалась о возможной причастности Пугачевой к тому, что она ушла со сцены
  "Алла подкалывала. Со мной говорили как с чокнутой". Понаровская высказалась о возможной причастности Пугачевой к тому, что она ушла со сцены
Известная украинская певица стала членом американской Академии звукозаписи и определяла номинантов на "Грэмми 2021"
Известная украинская певица стала членом американской Академии звукозаписи и определяла номинантов на "Грэмми 2021"
  Принц Чарльз во время визита в Кембридж подшутил над студентами, которые, вероятно, прогуливали лекции. Видео
  Принц Чарльз во время визита в Кембридж подшутил над студентами, которые, вероятно, прогуливали лекции. Видео
Чмерковский засветил ведра для мытья полов, в которых судьи "Танцев со звездами" хранят таблички с оценками
Чмерковский засветил ведра для мытья полов, в которых судьи "Танцев со звездами" хранят таблички с оценками
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах (938681)
2
"Красивая грудь", "Аж слюнки потекли". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера (118714)
3
"Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары (91381)
4
"Божественная". 39-летняя Мейхер показала полуголое тело со всех сторон (77499)
5
"Божечки-кошечки". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала промежность в прозрачном боди (57949)
6
"Сиськи!", "В 70 хочет выглядеть на 30. Всему есть предел". 63-летняя Мадонна перед камерой пощупала свою грудь (54486)
7
"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь (54402)
8
"Юрина семья". Горбунов показал всех своих детей на одном фото (51487)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS