Украинская делегация в ТКГ по Донбассу заявила протест из-за указа Путина о допуске в РФ товаров из ОРДЛО

Путин указом от 15 ноября отменил пошлины для товаров из ОРДЛО Фото: EPA

Отмечается, что в среду состоялись очередные консультации ТКГ в режиме видеоконференции.

"Украинская делегация заявила протест против подписания 15 ноября 2021 года президентом РФ указа, предусматривающего признание Российской Федерацией так называемых "сертификатов по происхождению" товаров, выдаваемых на временно оккупированных территориях Российской Федерацией в Донецкой и Луганской областях", – подчеркивается в сообщении.

Такие действия РФ противоречат Минским соглашениям и договоренностям лидеров "Нормандской четверки", заявили в украинской делегации в ТКГ.

Кроме того, такие шаги со стороны Москвы есть "вмешательством во внутренние дела Украины" и продолжением "политики ползучей интеграции временно оккупированных территорий Украины в российское экономическое пространство", указывается в сообщении.