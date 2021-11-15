Путин отменил пошлины для товаров из ОРДЛО, приравняв к российским. Украина ждет реакции Франции и Германии

Путин поручил правительству обеспечить признание в РФ сертификатов о происхождении товаров, производимых в ОРДЛО Фото: kremlin.ru

В частности, Путин поручил правительству РФ в течение месяца обеспечить признание в России сертификатов о происхождении товаров, производимых в ОРДЛО, и создать для них одинаковые закупочные условия наравне с российскими товарами.

Отдельным пунктом говорится об определении "пункта пропуска", через который товары из оккупированных территорий будут идти в РФ.

Указ Путина противоречит Минским договоренностям, заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе по итогам встречи с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Я также проинформировал немецкого и французского коллег об указе президента Путина, который вышел буквально сегодня и, по сути, говорит о дальнейшей экономической интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей – временно оккупированных территорий Украины – с экономикой Российской Федерации. Мы ждем осуждения этого указа, потому что он явно противоречит букве и духу Минских договоренностей", – сказал Кулеба.