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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин отменил пошлины для товаров из ОРДЛО, приравняв к российским. Украина ждет реакции Франции и Германии

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Путин поручил правительству обеспечить признание в РФ сертификатов о происхождении товаров, производимых в ОРДЛО
Путин поручил правительству обеспечить признание в РФ сертификатов о происхождении товаров, производимых в ОРДЛО
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Документ опубликован 15 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, Путин поручил правительству РФ в течение месяца обеспечить признание в России сертификатов о происхождении товаров, производимых в ОРДЛО, и создать для них одинаковые закупочные условия наравне с российскими товарами.

Отдельным пунктом говорится об определении "пункта пропуска", через который товары из оккупированных территорий будут идти в РФ.

Указ Путина противоречит Минским договоренностям, заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе по итогам встречи с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Я также проинформировал немецкого и французского коллег об указе президента Путина, который вышел буквально сегодня и, по сути, говорит о дальнейшей экономической интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей – временно оккупированных территорий Украины – с экономикой Российской Федерации. Мы ждем осуждения этого указа, потому что он явно противоречит букве и духу Минских договоренностей", – сказал Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/243618187833103/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Украина хочет провести до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель саммит лидеров "Нормандской четверки", говорил глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев в августе 2021 года. Он сказал, что сейчас активно ведется работа по организации саммита лидеров "Нормандской четверки".

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел видеоконференцию с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".

В тот же день Меркель и Макрон провели телефонный разговор с Путиным. "Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "Нормандской четверки", – сообщили в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявили, что встреча глав МИД "Нормандской четверки" возможна в ближайшие недели. В Кремле подтвердили, что подготовка встречи министров ведется, но дата консультаций пока неизвестна.

1 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия передала партнерам предложения о наполнении новой встречи в нормандском формате. Франция предложила провести саммит 11 ноября, но Лавров отказался. Свой отказ он мотивировал отсутствием реакции на предложение Москвы по итоговому документу встречи.

По словам Кулебы, предложения МИД РФ Германии, Франции и Украине о том, каким должен быть заключительный документ потенциального саммита министров иностранных дел в нормандском формате, подтверждают, что Лавров продолжает избегать такой встречи.

9 ноября в МИД Франции заявили, что настаивают на скорейшем проведении встречи глав МИД в нормандском формате.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Франция, МИД Украины, Кремль, Донбасс, ФРГ, МИД Франции, агрессия, МИД Германии, пошлины, Жан-Ив Ле Дриан, Дмитрий Кулеба, указ, президент, ОРДЛО, признание, Хайко Маас, брифинг
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