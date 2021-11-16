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ПОЛИТИКА

МИД Украины направил России ноту в связи с указом Путина о допуске в РФ товаров из ОРДЛО

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МИД Украины: РФ затягивает ОРДЛО в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство
МИД Украины: РФ затягивает ОРДЛО в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с указом президента РФ Владимира Путина о признании сертификатов товаров из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба МИД.

"Рассматриваем подписание президентом РФ указа №657 от 15 ноября 2021 года как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права. Признание "сертификатов"... демонстрирует целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство", – сказано в заявлении.

В МИД считают, что этот указ противоречит обязательствам РФ по Минским соглашениям и договоренностям в рамках нормандского формата. Нота протеста передана российскому министерству иностранных дел.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".

В тот же день Меркель и Макрон провели телефонный разговор с Путиным. "Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "Нормандской четверки", – сообщили в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявили, что встреча глав МИД "Нормандской четверки" возможна в ближайшие недели. В Кремле подтвердили, что подготовка встречи министров ведется, но дата консультаций пока неизвестна.

1 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия передала партнерам предложения о наполнении новой встречи в нормандском формате. Франция предложила провести саммит 11 ноября, но Лавров отказался. Свой отказ он мотивировал отсутствием реакции на предложение Москвы по итоговому документу встречи.

9 ноября в МИД Франции заявили, что настаивают на скорейшем проведении встречи глав МИД в нормандском формате.

15 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым поручил российскому правительству в течение месяца обеспечить признание в России сертификатов о происхождении товаров, производимых в ОРДЛО, и создать для них одинаковые закупочные условия наравне с российскими товарами. Также в указе говорится об определении "пункта пропуска", через который товары с оккупированных территорий будут идти в РФ. 

Бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов считает, что под видом защиты прав и свобод граждан и оказания гуманитарной помощи Россия в очередной раз подтверждает факт осуществления эффективного или общего контроля над оккупированными территориями Донбасса.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, МИД Украины, Кремль, Донбасс, МИД России, агрессия, пошлины, указ, российская агрессия, президент, нота протеста, признание
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