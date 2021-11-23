23 ноября боевики на Донбассе ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

С начала суток 23 ноября боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Российско-оккупационные войска вели огонь по позициям ВСУ в направлении Зайцево и Шумов, а также возле Верхнеторецкого, все населенные пункты – в Донецкой области. В частности, российские наемники открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Военному оказана медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное, – говорится в сообщении. – Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы".