Главный расследователь Bellingcat Грозев: Россия с удовольствием отдаст Донбасс Украине

"Россия с удовольствием отдаст Донбасс, потому что не знает, как его интегрировать и как финансировать эту интеграцию", – сказал Грозев.
Что касается Крыма, то этот вопрос сложнее, считает он.
"Чтобы она отдала Крым, считаю, должно быть принуждение к этому. Никаких мягких сценариев для этого не появится. Почти уверен, что если будет смена власти [в России] – а она будет, – то потом будет возможность подписать глобальный пакт мира с новым правителем. Надеюсь, это будет не один [правитель], а коалиция", – отметил расследователь.
По его мнению, "речь идет о периоде пять лет и дальше, к сожалению".
Интервью с Грозевым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00
В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.
Президент Украины Владимир Зеленский во время предвыборной кампании в 2019 году обещал закончить войну на Донбассе за период своей каденции. В августе 2021 года он сказал, что делает для этого все возможное, но успех в вопросе деоккупации Донбасса на 90% зависит от президента РФ Владимира Путина.