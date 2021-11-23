Главный расследователь Bellingcat Грозев: Россия с удовольствием отдаст Донбасс Украине

"Россия с удовольствием отдаст Донбасс, потому что не знает, как его интегрировать и как финансировать эту интеграцию", – сказал Грозев.

Что касается Крыма, то этот вопрос сложнее, считает он.

"Чтобы она отдала Крым, считаю, должно быть принуждение к этому. Никаких мягких сценариев для этого не появится. Почти уверен, что если будет смена власти [в России] – а она будет, – то потом будет возможность подписать глобальный пакт мира с новым правителем. Надеюсь, это будет не один [правитель], а коалиция", – отметил расследователь.

По его мнению, "речь идет о периоде пять лет и дальше, к сожалению".

Интервью с Грозевым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00