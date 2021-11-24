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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки на Донбассе боевики четыре раза нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается восьмой год
Война на Донбассе продолжается восьмой год
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Во вторник, 23 ноября, боевики на Донбассе четыре раза нарушили договоренности о прекращении огня, проинформировал в Facebook утром 24 ноября пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"23 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. [...] В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Зайцево (из станковых противотанковых гранатометов), Верхнеторецкое (из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), Шумы (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), Широкино (из минометов калибра 120 мм).

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – подчеркнули в пресс-центре.

По данным штаба ООС, 24 ноября на 7.00 нарушений боевиками режима прекращения огня не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1245144369311510

22 ноября боевики нарушили перемирие семь раз.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Донбасс, боевики, раненые, перемирие, Широкино, гранатомет, Зайцево, ВСУ, обстрелы, Шумы, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, Верхнеторецкое, ранение, операция Объединенных сил, миномет, ООС
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