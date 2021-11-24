За сутки на Донбассе боевики четыре раза нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается восьмой год Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"23 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. [...] В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Зайцево (из станковых противотанковых гранатометов), Верхнеторецкое (из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), Шумы (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), Широкино (из минометов калибра 120 мм).

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – подчеркнули в пресс-центре.

По данным штаба ООС, 24 ноября на 7.00 нарушений боевиками режима прекращения огня не зафиксировано.

22 ноября боевики нарушили перемирие семь раз.