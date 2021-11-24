"Россия подготовилась к новому нападению". Волкер считает, что Путин добивается уступок от Украины и Европы

Угрозу для Украины он назвал в числе угроз, которые подпитывает Путин в отношении Европы.

"Самая непосредственная угроза – для Украины. Россия подготовила силы для нового военного нападения, которое может быть начато в очень короткие сроки", – написал он.

Волкер отметил, что предпосылками для такого развития событий являются появление "квазиисторического эссе" Путина, в котором он "поставил под сомнение легитимность Украины как независимого государства", "фактически взятие под контроль" России безопасности Беларуси, приближение даты 8 декабря, когда исполняется 30 лет со дня распада Советского Союза, "что Путин назвал величайшей трагедией ХХ века", передачу власти в Германии и выборы во Франции, а также вывод войск США из Афганистана и желание Вашингтона сделать то же самое в Ираке и Сирии.

"Путин отреагировал на шаги президента Владимира Зеленского по противодействию российскому влиянию на Украине, особенно на действия, направленные на [нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь"] Виктора Медведчука (чьи дети являются крестными детьми Путина), прекратив официальные украинско-российские контакты", – считает также экс-представитель Госдепа в Украине.

Он отметил, что бывший президент России Дмитрий Медведев также "напрямую напал на Зеленского и его команду".

"Ничто из этого не означает, что Россия безповоротно готова к новому вторжению в Украину. Скорее, Путин готовит силы и аргументы, необходимые, чтобы дать ему возможность выбора – вариант, который был бы невозможен, если бы не были предприняты эти предварительные шаги. Действительно, наиболее вероятное объяснение событий состоит в том, что Путин ищет уступки и жесты деэскалации со стороны Украины и Запада в обмен на решение не вторгаться", – предполагает Волкер.

По его словам, тот факт, что Путин "собрал необходимые силы, означает, что решительный ответ Запада необходим, чтобы продемонстрировать, что такой шаг будет слишком дорогостоящим для России".