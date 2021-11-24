"Это как рэкет в 90-х". Россия шантажирует Запад вторжением в Украину – Гордон

Гордон: Россия заинтересована в сохранении Зеленского, потому что он понятен, он слаб и с ним просто вести дела Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Руководство страны нагнетает истерию и пугает нас российским вторжением. Сейчас что ни откроешь – русские войдут, русские войдут, русские войдут... Это абсолютная неправда, никакого сосредоточения исключительного российских войск на наших границах нет. Оно ничем не отличается от 2016–2017 годов по численности, по вооружению и так далее. Почему нагнетается эта истерия – она выгодна двум сторонам, Украине и России", – заявил он.

Власти Украины, по мнению Гордона, используют ситуацию, чтобы отвлечь внимание от других вещей и сплотить людей вокруг опасности.

"Отвлечь внимание от скандала с вагнеровцами, от неудачной политики, от возможных веерных отключений энергии, от тарифов и так далее", – пояснил он.

России же эта ситуация интересна, по словам журналиста, в частности, тем, что Россию устраивает слабое руководство Украины и Владимир Зеленский в качестве президента.

"Я считаю, что Россия заинтересована в сохранении Зеленского, потому что он понятен, он слаб и с ним просто вести дела. То есть сохранение Зеленского уже хорошо для России. Второй момент – благодаря слухам, что Россия нападет, Россия сейчас будет выторговывать у Запада какие-то вещи, чтобы она не напала. Это как рэкет в 90-х – знаете, приходили к предпринимателям... создавали проблемы и за деньги их решали. Та же ситуация – создание проблем и решение их за что-то – ничем не отличается", – объяснил Гордон.