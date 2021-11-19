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Глава военной разведки Украины Буданов: Масштабный энергетический кризис все-таки надвигается

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Для дестабилизации ситуации в Украине Москва "использует очень много нарративов" Буданов
Для дестабилизации ситуации в Украине Москва "использует очень много нарративов" – Буданов
Фото: president.gov.ua

В Украине приближается масштабный энергетический кризис, который использует Россия для дестабилизации ситуации. Об этом заявил 18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире канала "1+1".

По данным разведки, Россия проводит масштабную спецоперацию по дестабилизации Украины изнутри и снаружи.

"Замысел Москвы достаточно простой. Дестабилизация ситуации изнутри, используя очень много, скажем так, нарративов – от антивакцинаторов и заканчивая недовольством по разным причинам", – сказал Буданов.

В числе других способов, которые использует РФ, начальник ГУР Минобороны назвал экономический кризис, мигрантский кризис, цель которого – вызвать возмущение общества. И "масштабный энергетический кризис, который все-таки надвигается, по нашей оценке", добавил глава управления разведки.

На фоне этого, отметил он, происходят масштабные маневры российских войск и их накопление на определенном расстоянии от украинских границ. Это накопление, по данным разведки, будет продолжаться и выйдет на пик в конце января.

Буданов сообщил, что приехал в США и встретился со своим коллегой в Пентагоне, чтобы ускорить и улучшить уровень взаимодействия с основными партнерами Украины. По его словам, оценки ситуации украинской и американской разведок по ситуации в Украине "полностью совпадают".

Контекст:

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

29 октября стало известно, что Российская Федерация с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину.

30 октября в Минэнерго сообщили, что в ноябре этого года Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана. В министерстве инфраструктурного развития Казахстана утверждают, что Россия не блокировала поставку угля в Украину, "но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 11 ноября, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит.

По состоянию на 15 ноября запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний Украины составили 378 тыс. тонн. По данным агентства "Интерфакс-Украина", за последнюю неделю запасы угля снизились на 21,1% (на 101,3 тыс. тонн).

Вечером 15 ноября президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором пообещал, что недостатка угля в Украине не будет и "государство никого не оставит без света и тепла". Он сообщил, что уже в дороге семь кораблей с углем.

Теги: Россия, энергетика, разведка, кризис, ГУР Минобороны Украины, экономический кризис, Кирилл Буданов
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