Глава военной разведки Украины Буданов: Масштабный энергетический кризис все-таки надвигается

По данным разведки, Россия проводит масштабную спецоперацию по дестабилизации Украины изнутри и снаружи.
"Замысел Москвы достаточно простой. Дестабилизация ситуации изнутри, используя очень много, скажем так, нарративов – от антивакцинаторов и заканчивая недовольством по разным причинам", – сказал Буданов.
В числе других способов, которые использует РФ, начальник ГУР Минобороны назвал экономический кризис, мигрантский кризис, цель которого – вызвать возмущение общества. И "масштабный энергетический кризис, который все-таки надвигается, по нашей оценке", добавил глава управления разведки.
На фоне этого, отметил он, происходят масштабные маневры российских войск и их накопление на определенном расстоянии от украинских границ. Это накопление, по данным разведки, будет продолжаться и выйдет на пик в конце января.
Буданов сообщил, что приехал в США и встретился со своим коллегой в Пентагоне, чтобы ускорить и улучшить уровень взаимодействия с основными партнерами Украины. По его словам, оценки ситуации украинской и американской разведок по ситуации в Украине "полностью совпадают".
Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.
29 октября стало известно, что Российская Федерация с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину.
30 октября в Минэнерго сообщили, что в ноябре этого года Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана. В министерстве инфраструктурного развития Казахстана утверждают, что Россия не блокировала поставку угля в Украину, "но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 11 ноября, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит.
По состоянию на 15 ноября запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний Украины составили 378 тыс. тонн. По данным агентства "Интерфакс-Украина", за последнюю неделю запасы угля снизились на 21,1% (на 101,3 тыс. тонн).
Вечером 15 ноября президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором пообещал, что недостатка угля в Украине не будет и "государство никого не оставит без света и тепла". Он сообщил, что уже в дороге семь кораблей с углем.