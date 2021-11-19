Глава военной разведки Украины Буданов: Масштабный энергетический кризис все-таки надвигается

Для дестабилизации ситуации в Украине Москва "использует очень много нарративов" – Буданов Фото: president.gov.ua

По данным разведки, Россия проводит масштабную спецоперацию по дестабилизации Украины изнутри и снаружи.

"Замысел Москвы достаточно простой. Дестабилизация ситуации изнутри, используя очень много, скажем так, нарративов – от антивакцинаторов и заканчивая недовольством по разным причинам", – сказал Буданов.

В числе других способов, которые использует РФ, начальник ГУР Минобороны назвал экономический кризис, мигрантский кризис, цель которого – вызвать возмущение общества. И "масштабный энергетический кризис, который все-таки надвигается, по нашей оценке", добавил глава управления разведки.

На фоне этого, отметил он, происходят масштабные маневры российских войск и их накопление на определенном расстоянии от украинских границ. Это накопление, по данным разведки, будет продолжаться и выйдет на пик в конце января.

Буданов сообщил, что приехал в США и встретился со своим коллегой в Пентагоне, чтобы ускорить и улучшить уровень взаимодействия с основными партнерами Украины. По его словам, оценки ситуации украинской и американской разведок по ситуации в Украине "полностью совпадают".