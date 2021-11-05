В Казахстане заявили, что Россия не блокировала поставки казахстанского угля в Украину

По информации украинских чиновников, РЖД не подтверждает проезд вагонов с углем в Украину по территории России Фото: depositphotos.com

В ведомстве подчеркнули, что Россия не блокировала поставку угля полностью, "но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны".

4 ноября глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус написал в своем Telegram-канале, что Российская Федерация остановила транзит энергетического угля, поступающего в Украину из Казахстана.

По его словам, все соответствующие поставки в ноябре заблокированы, а технически блокировка происходит на уровне компании "Российские железные дороги", не подтверждающей проезд вагонов с таким углем по территории России.

О том, что РФ, остановив поставки энергетического угля, создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана, заявил также 5 ноября на заседании Верховной Рады министр энергетики Украины Герман Галущенко.