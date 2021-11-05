В Казахстане заявили, что Россия не блокировала поставки казахстанского угля в Украину

В ведомстве подчеркнули, что Россия не блокировала поставку угля полностью, "но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны".
4 ноября глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус написал в своем Telegram-канале, что Российская Федерация остановила транзит энергетического угля, поступающего в Украину из Казахстана.
По его словам, все соответствующие поставки в ноябре заблокированы, а технически блокировка происходит на уровне компании "Российские железные дороги", не подтверждающей проезд вагонов с таким углем по территории России.
О том, что РФ, остановив поставки энергетического угля, создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана, заявил также 5 ноября на заседании Верховной Рады министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.
29 октября стало известно, что Российская Федерация с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину.
Компания ДТЭК подписала контракт на поставку в ноябре дополнительно 60 тыс. т угля из Соединенных Штатов Америки. ДТЭК сообщал о договорах на поставку около 0,5 млн т угля, в том числе из Польши (320 тыс. т) и США (150 тыс. т.). По состоянию на 21 октября компания получила 278 тыс. т импортного угля.
30 октября в Минэнерго сообщили, что в ноябре этого года Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.