Корниенко: РФ решила устроить нам настоящую экономическую блокаду, у нас начинается какой-то "блокадный Ленинград"

"У нас зимы и тарифные истории всегда сложно проходят для правящих партий, это правда. Мне кажется, что этой зимой не будет проблем с тарифами, как было прошлой. Этой зимой могут быть проблемы с электричеством. Не хотел бы быть Кассандрой, которая накликает беду, но мы понимаем, что риски есть, и они связаны с поставками угля, которые возобновлены. Какие-то перебои могут быть", – сказал он, отвечая на предположение журналиста, что после этой зимы существующий сейчас рейтинг "Слуги народа" сильно упадет.
Он пояснил, что уголь поставляют по морю, и напомнил ситуацию в Суэцком канале, "где сухогруз, ставший поперек канала, парализовал на неделю навигацию".
"Опять же, мы воюем с Российской Федерацией, которая решила еще устроить нам и настоящую экономическую блокаду, в том числе и на транспортировку угля из Казахстана – у нас начинается какой-то "блокадный Ленинград" с дорогой жизни в Европу через "Бурштынский остров", – заявил Корниенко.
Он подчеркнул, что министерствам и парламенту необходимо работать над достижением энергетической независимости "в кратчайшие сроки", провести реформу энергетической отрасли, чтобы стать единой энергетической системой с Европой, и "забирать перетоки электроэнергии из Европы, а не из России и Беларуси", а также заниматься энергоэффективностью, а потребителям – вводить бытовую экономию.
Он ткже отметил, что парламент будет следить за деятельностью Кабмина в области энергетики.
"У нас базовый инструментарий – заслушивать информацию. И это должно действовать, в том числе на уровне "часа вопросов к правительству". Я думаю, что министр энергетики [Герман Галущенко] будет у нас частым гостем вместе с [министром здравоохранения Виктором] Ляшко. Они могут себе "мигалку" расписать до конца зимы – неделю один, неделю другой", – сказал Корниенко.
Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.
29 октября стало известно, что Российская Федерация с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину.
30 октября в Минэнерго сообщили, что в ноябре этого года Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана. В министерстве инфраструктурного развития Казахстана утверждают, что Россия не блокировала поставку угля в Украину, "но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 11 ноября, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит.
По состоянию на 15 ноября запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний Украины составили 378 тыс. тонн тонн. По данным агентства "Интерфакс-Украина", за последнюю неделю запасы угля снизились на 21,1% (на 101,3 тыс. тонн).
Вечером 15 ноября президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором пообещал, что недостатка угля в Украине не будет, и "государство никого не оставит без света и тепла".