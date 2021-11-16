Корниенко: РФ решила устроить нам настоящую экономическую блокаду, у нас начинается какой-то "блокадный Ленинград"

Корниенко: Не хотел бы быть Кассандрой, но риски есть, и они связаны с поставками угля. Какие-то перебои могут быть Фото: Олександр Корнієнко / Facebook

"У нас зимы и тарифные истории всегда сложно проходят для правящих партий, это правда. Мне кажется, что этой зимой не будет проблем с тарифами, как было прошлой. Этой зимой могут быть проблемы с электричеством. Не хотел бы быть Кассандрой, которая накликает беду, но мы понимаем, что риски есть, и они связаны с поставками угля, которые возобновлены. Какие-то перебои могут быть", – сказал он, отвечая на предположение журналиста, что после этой зимы существующий сейчас рейтинг "Слуги народа" сильно упадет.

Он пояснил, что уголь поставляют по морю, и напомнил ситуацию в Суэцком канале, "где сухогруз, ставший поперек канала, парализовал на неделю навигацию".

"Опять же, мы воюем с Российской Федерацией, которая решила еще устроить нам и настоящую экономическую блокаду, в том числе и на транспортировку угля из Казахстана – у нас начинается какой-то "блокадный Ленинград" с дорогой жизни в Европу через "Бурштынский остров", – заявил Корниенко.

Он подчеркнул, что министерствам и парламенту необходимо работать над достижением энергетической независимости "в кратчайшие сроки", провести реформу энергетической отрасли, чтобы стать единой энергетической системой с Европой, и "забирать перетоки электроэнергии из Европы, а не из России и Беларуси", а также заниматься энергоэффективностью, а потребителям – вводить бытовую экономию.

Он ткже отметил, что парламент будет следить за деятельностью Кабмина в области энергетики.

"У нас базовый инструментарий – заслушивать информацию. И это должно действовать, в том числе на уровне "часа вопросов к правительству". Я думаю, что министр энергетики [Герман Галущенко] будет у нас частым гостем вместе с [министром здравоохранения Виктором] Ляшко. Они могут себе "мигалку" расписать до конца зимы – неделю один, неделю другой", – сказал Корниенко.