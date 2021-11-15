Зеленский: Государство никого не оставит без света и тепла

"Государство никого не оставит без света и тепла. Здесь тоже все просто, несмотря на то, что все непросто в мире, переживающем энергетический кризис... Государство подготовило атомную энергетику. За последние недели запущены два дополнительных блока на Ровенской и Запорожской АЭС", – сказал президент.

Он добавил, что еще один блок Запорожской АЭС будет запущен в ближайшие недели до конца ноября.

"Отключения света могут пугать только тех, у кого отключены логика и критическое мышление. Простой совет: чтобы не слышать лживые сказки об отключении света, отключайте звук на некоторых лживых каналах. А лучше – не смотрите вообще. Это бережет и нервы, и электроэнергию", – заявил он.