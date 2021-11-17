"Не допустить веерных отключений электроэнергии". В "Центрэнерго" сообщили, что зафрахтовали 1,5 млн тонн угля

"По состоянию на сегодня компания законтрактовала 1,5 млн тонн угля, что позволит компенсировать нехватку ресурса от государственных шахт. Импортные поставки происходят по железнодорожному и морскому пути. Если речь идет о железной дороге, то это Казахстан (законтрактовано 663 тыс. тонн) и Польша (300 тыс. тонн). Остальной уголь идет морем из Соединенных Штатов Америки и Австралии", – говорится в сообщении.

В "Центрэнерго" отметили, что уже 19 ноября в Украину морским путем прибудут 60,5 тыс. тонн угля из США.

"Объем законтрактованного угля достаточен, чтобы в зимний период выполнить главную функцию "Центрэнерго" – сбалансировать энергетическую систему Украины и не допустить так называемых веерных отключений электроэнергии", – объяснили в компании.