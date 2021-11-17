"Не допустить веерных отключений электроэнергии". В "Центрэнерго" сообщили, что зафрахтовали 1,5 млн тонн угля

"По состоянию на сегодня компания законтрактовала 1,5 млн тонн угля, что позволит компенсировать нехватку ресурса от государственных шахт. Импортные поставки происходят по железнодорожному и морскому пути. Если речь идет о железной дороге, то это Казахстан (законтрактовано 663 тыс. тонн) и Польша (300 тыс. тонн). Остальной уголь идет морем из Соединенных Штатов Америки и Австралии", – говорится в сообщении.
В "Центрэнерго" отметили, что уже 19 ноября в Украину морским путем прибудут 60,5 тыс. тонн угля из США.
"Объем законтрактованного угля достаточен, чтобы в зимний период выполнить главную функцию "Центрэнерго" – сбалансировать энергетическую систему Украины и не допустить так называемых веерных отключений электроэнергии", – объяснили в компании.
Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 15 ноября опустились ниже 400 тыс. тонн.
Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.
30 октября в Минэнерго сообщали, что в ноябре этого года Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.
15 ноября стало известно, что частная компания ДТЭК зафрахтовала семь кораблей с углем для обеспечения украинских ТЭС топливом в осенне-зимний период.