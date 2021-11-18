Зеленский предложил ЕС хранить стратегический резерв газа в Украине

Об этом 17 ноября в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил пресс-центр Офиса главы государства.

Отмечается, что Зеленский представил ряд предложений, "направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе".

"Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа по своей территории и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива", – говорится в сообщении.

В то же время Зеленский "в очередной раз подчеркнул, что проект "Северный поток – 2" является прежде всего угрозой безопасности всей Европы".

Контекст:

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 22 октября договорились "подумать, как можно было бы создать стратегический запас газа", говорила на пресс-конференции по итогам встречи фон дер Ляйен, сообщается на сайте Еврокомиссии. "Кроме того, мы подумаем об идее совместных закупок газа. Мы будем активизировать нашу работу с различными поставщиками", – добавила фон дер Ляйен.

Зеленский предложил РФ скидку в размере 50% на транзит сверх законтрактованных объемов газа в Европу, чтобы облегчить кризис в регионе, писало Bloomberg в день проведения саммита ЕС. Глава государства подчеркнул, что Украина предлагает эту мощность всем потенциальным транзитным странам.

По мнению еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон "более интегрированная система хранения газа, возможно, позволит оптимизировать цены". Страны ЕС смогли бы легче получать доступ к газохранилищам, сказала Симсон 13 октября, комментируя планы Евросоюза по борьбе против высоких цен на газ, ее цитирует сайт Еврокомиссии.

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 16 ноября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 73,52%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³. Позже цены несколько снизились.

В сентябре более 40 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать роль "Газпрома" в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, писало Bloomberg. Они считают, что "Газпром" может использовать высокие цены на газ в Европе для получения разрешения на запуск трубопровода "Северный поток – 2" до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.