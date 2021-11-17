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Запуск "Северного потока – 2" могут отложить до марта 2022 года – СМИ

В Берлине предостерегли "Газпром" от незаконной продажи газа в Европу
В Берлине предостерегли "Газпром" от незаконной продажи газа в Европу
Фото: nord-stream2.com

Из-за приостановки процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG ввод в эксплуатацию трубопровода "Северный поток – 2" может быть отложен до марта 2022 года. Об этом 17 ноября написало Reuters со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

"Газпром" должен создать общество с ограниченной ответственностью согласно законодательству Германии, о таких намерениях российский монополист уже заявил, пояснил собеседник агентства.

Отмечается, что швейцарская Nord Stream 2 AG – компания – оператор "Северного потока – 2" – должна создать в ФРГ дочернюю компанию, чтобы продемонстрировать наличие достаточного финансирования и независимость от "Газпрома", чтобы процесс сертификации снова возобновился.

Таким образом Федеральное сетевое агентство Германии хочет контролировать деятельность немецкой компании Nord Stream 2, имея возможность запрещать и штрафовать за противоправные действия.

Источники Reuters сообщили, что в Берлине настаивали на соблюдении российским "Газпромом" законов ФРГ и Евросоюза и предостерегли от незаконной продажи газа в Европу.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2", который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

ОГТСУ сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное агентство по сетям ФРГ. К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, а также "Нафтогаз України" и "Оператор ГТС Украины".

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное агентство по сетям ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у Федерального агентства по сетям Германии будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Власти Украины считают, что РФ уже начала использовать "Северный поток – 2" как оружие – Россия ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода, который проходит сертификацию.

Теги: Газпром, Россия, Германия, ФРГ, газопровод, законодательство, Евросоюз, Северный поток – 2, российский газ, продажа, Nord Stream 2 AG, ЕС
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