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Зеленский идет дорогой Путина, пытаясь душить демократию. Эту ошибку делали все украинские президенты и проигрывали – Белковский

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Белковский: Эту ошибку делали все украинские президенты. Они все приходили, благодаря свободе слова и демократии, и сразу начинали все душить. Потом проигрывали
Белковский: Эту ошибку делали все украинские президенты. Они все приходили, благодаря свободе слова и демократии, и сразу начинали все душить. Потом проигрывали
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы "закручивать гайки" в стране, ориентируясь на пример президента РФ Владимира Путина, но у него нет необходимых для этого ресурсов, считает российский политолог Станислав Белковский. Об этом он сказал в интервью главному редактору "ГОРДОН" Алесе Бацман.

На вопрос, не напоминает ли принятый в Украине закон об олигархах первые этапы усиления власти Путина в РФ, Белковский ответил: "Мне вообще очень кажется, что Владимир Александрович Зеленский хочет переориентироваться на опыт Владимира Владимировича Путина и использовать его как ролевую модель. При этом он забывает, что Путин все делал очень медленно и последовательно".

Белковский обратил внимание, что Путин не "зачистил всех олигархов", а фактически убрал из России разными способами только троих – Владимира Гусинского, Бориса Березовского и Михаила Ходорковского.

Политолог также согласился с предположением, что украинская власть может воспользоваться эскалацией на границах Украины, чтобы начать "закручивать гайки" внутри страны.

"Это напрашивающийся в данных условиях вариант. Другой вопрос – чтобы закручивать гайки, нужны две вещи, которые у Путина всегда были, с того момента, как он решил закручивать гайки, если мы его рассматриваем как ролевую модель в этом процессе. Во-первых, это полная лояльность всех силовиков – никакое закручивание гаек даже и не начиналось, пока Путин не установил полный тотальный контроль над всеми силовыми структурами в России... И все-таки, он всегда опирался на популярность, на то, что большинству народа это нравится", – сказал Белковский.

Он подчеркнул, что Зеленский не располагает ни одним из этих двух активов: ни тотальной лояльностью силовиков, ни гиперпопулярностью, "которая позволила бы ему действовать, не оглядываясь на позицию ключевых элитных игроков", так как его рейтинг сейчас, наоборот, падает

"К тому же не будем забывать, что Украина – не Россия, в Украине нет монархической традиции, на которую опирался Путин, когда консолидировал власть и превращался из президента старой формации в абсолютного монарха... Монархическая традиция в России позволила все эти шаги осуществить очень легко. В Украине нет, Украина всегда отвечала на такие поползновения Майданом", – считает Белковский. 

В связи с этим он считает, что если Зеленский решит идти на второй срок, он не сможет использовать "путинский рецепт", "просто организовать гонения на конкурентов, зачистить поле у Зеленского не получится".

На уточнение, верно ли, по мнению Белковского, что Зеленский "идет дорогой Путина", политолог ответил положительно.

"Я уже полгода вижу, как этот тренд формируется... Эту ошибку делали все украинские президенты. Они все приходили благодаря свободе слова и демократии, и сразу начинали все душить. Потом проигрывали", – подчеркнул он. 

Интервью с Белковским выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. До избрания президентом Зеленский был актером, художественным руководителем студии "Квартал 95".

На выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей. Во втором туре выборов за него отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, предыдущего главу государства Петра Порошенко – 24,45%. 

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Станислав Белковский, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, олигархи, президент, власть
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