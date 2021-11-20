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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бутусов: Самое страшное, что наши политические руководители как при прошлом президенте, так и при этом боятся назвать Путина убийцей и вынести ему приговор

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Бутусов: Мы должны сделать выводы о том, что случилось в Иловайске. Мы должны для себя четко сказать: Путин убийца. Это должно быть сказано судом Украины, именем Украины
Бутусов: Мы должны сделать выводы о том, что случилось в Иловайске. Мы должны для себя четко сказать: Путин – убийца. Это должно быть сказано судом Украины, именем Украины
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинские правоохранители должны довести до конца расследование Иловайской трагедии и выдвинуть обвинение президенту России Владимиру Путину. Об этом главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Мы должны сделать выводы о том, что случилось. Самое главное – мы должны для себя четко сказать: Путин – убийца. И это должно быть сказано не на словах, это должно быть сказано не [президентом США Джо] Байденом. Это должно быть сказано судом Украины, именем Украины. Это должны быть все доказательства. А герои Иловайска взяли в ходе этих боев с 24-го по 29 августа 17 российских военнослужащих в плен. С идентифицированными званиями, именами, фамилиями, с видео- и фотофиксацией. Все это есть. Они добыли ценой своих жизней все доказательства российской агрессии, все доказательства, что "зеленый коридор" был ловушкой. И какое же мы имеем моральное право вот так сидеть молча, смотреть?" – заявил Бутусов.

Журналист отметил, что главный, по его мнению, свидетель – пятый президент Украины Петр Порошенко – до сих пор не допрошен по этому делу.

"Я задавал вопрос в Генпрокуратуре: "Скажите: чего стоит расследование, где главный свидетель не допрошен, а главный убийца не получил подозрение?" По запросу о Порошенко конкретно мне отвечают: "Мы готовимся к этому. Вот сейчас". Я дословно говорю. Я говорил это на встрече с генпрокурором не раз. "Мы готовимся. Вот скоро будет. Ждите". Проходит год за годом, уже половина срока [президента Украины Владимира] Зеленского 20 ноября заканчивается с его этим вопросом по Иловайску. А что происходит? [...] Что говорит о договоренностях с Путиным? Почему никто из нынешней власти не хочет расследовать? 29 августа президент Украины слово "Иловайск" в своей речи о погибших не упомянул ни разу. Он ни разу не сказал, кто убил этих людей", – возмутился Бутусов.

Бутусов: 28 августа начались переговоры Порошенко и Путина. Вот тут есть вещь, которую мы не знаем, до сих пор все это покрыто тайной. А 29 августа начался самый кровавый день войны. Читайте полный текст интервью

По его мнению, Порошенко до сих пор не допросили, так как после допроса появится доказательная база, при наличии которой нужно будет выдвигать обвинение по делу.

"У нас пророссийские партии открыто действуют. Отрицают фактически агрессию, говорят: "Украина виновата". Ну про каких агентов мы говорим? У нас легализована российская агрессия в нашей внутренней политике. И самое страшное, что наши политические руководители как при прошлом президенте, так и при этом боятся назвать Путина убийцей, боятся вынести ему приговор. Хотя он обязан отвечать. Это он убил этих людей, он приказал стрелять, он нарушил все свои публичные обещания про "зеленый коридор". И это все на сайте президента России написано: про "зеленый коридор". До сих пор висит. Это все легко проверить любому человеку. Так почему же украинская власть все эти годы не хочет расследовать это дело? Почему не проведен допрос? Потому что очень просто: на допросе президент Порошенко расскажет про Путина, появится доказательная база. И тогда нужно будет выдвигать обвинение. Да, возможно, и украинским должностным лицам нужно будет расследовать. Но Путин, Шойгу, все руководство Генштаба Российской Федерации должны будут в соответствии с законом о заочном осуждении получить подозрение в убийстве. И им суд должен вынести приговор. И здесь доказательств более чем достаточно. Более чем достаточно", – подчеркнул журналист.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска Донецкой области, но после того, как в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 29 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.

Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих под Иловайском. По данным Офиса генпрокурора, еще 429 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен и 24 пропали без вести.

В 2017 году прокуратура обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией. В Офисе генпрокурора считают, что вооруженные силы РФ заранее спланировали вероломное убийство украинских военнослужащих в Иловайском котле и российское командование "заманивало украинских военных в "зеленые коридоры".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, Сергей Шойгу, Юрий Бутусов, следствие, Иловайск, расследование, Владимир Зеленский, российская агрессия, суд, российские военные
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