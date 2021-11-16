ВСК Рады назвала главную причину Иловайской трагедии

Об этом говорится в промежуточном отчете временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины.

Заключение ВСК на брифинге 15 ноября зачитала ее глава, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, пишут УНИАН и "Укринформ".

При этом она не уточнила, что именно и как именно ненадлежаще организовали в плане обороны от российской агрессии.

По словам Безуглой, ВСК установила, что Иловайская трагедия в значительной степени определила подписание 5 сентября 2014 года Минских договоренностей.

По мнению ВСК, события под Иловайском в значительной степени обусловили: невведение военного положения (привело к дезорганизации управления военными действиями); ошибочные кадровые решения и действия политико-военного руководства; непринятие политическим и военным руководством исчерпывающих мер по деблокированию иловайской группировки и организации коридора для вывода украинских войск из окружения, результатом которых стала потеря сотен человеческих жизней.

Безуглая отметила, что ВСК Рады продолжит работу по вопросу Иловайской трагедии, после чего будут опубликованы все заключения и предложения по разработке нормативных актов.