Следующее заседание ВСК Рады, занимающейся делом вагнеровцев, будет посвящено Иловайской трагедии – Безуглая

По словам Безуглой, украинская разведка подготовит данные о том, что докладывалось руководству в период боев за Иловайск Фото: Мар'яна Безугла / Facebook

"Хочу отметить, что это заседание закрыто. Следующее заседание будет посвящено в первую очередь Иловайску, боям за Иловайск и той трагедии, которая имела место в украинской истории", – сказала Безуглая.

При этом она уточнила, что к следующему заседанию украинская разведка подготовит данные о том, что именно и как докладывалось руководству в период боев за Иловайск.

Она добавила, что ВСК берет паузу в заседаниях для обработки полученной информации. Следующее заседание временной следственной комиссии состоится через неделю.