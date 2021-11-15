Бутусов: Если бы был дан приказ на отход из Иловайска, спаслись бы почти все

Бутусов: Думаю, хотели показать, что у нас хватит характера, что Россия не посмеет, и это была глубокая ошибка Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Если бы 24 августа был дан приказ на отход, спаслись бы почти все. Я понимаю логику. Понимаю, что, да, это было бы воспринято, безусловно, как поражение. К сожалению, это все равно стало поражением... Я думаю, что, действительно, хотели показать, что у нас хватит характера, что Россия не посмеет, и это была глубокая ошибка", – сказал Бутусов.

По его мнению, характер боевых действий показывал, что Россия "посмеет" расстрелять украинских военнослужащих.

"Путин ввел регулярную армию, поскольку остановить украинские войска сами, без регулярной армии, они (боевики. – "ГОРДОН") не могли. Вот эти банды [одного из тогдашних главарей боевиков "ДНР" Игоря] Гиркина остановить наших добровольцев, нашу армию (даже в таком виде – без оружия, с плохим снабжением, с очень небольшим количеством измотанных и усталых людей) все равно не могли. Мы реально освободили бы Донбасс, если бы не вступление России. Но начиная с июля было очевидно: Россия зайдет", – отметил журналист.

Он рассказал, что в то время вся группировка украинских сил на Донбассе составляла не более 25 тыс. человек, в окружение под Иловайском попало 1200 из них.

По словам Бутусова, накануне Иловайской трагедии он дважды встречался с тогдашним президентом, верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины Петром Порошенко. Первый раз – "в районе 10–12 августа", второй раз – 27 августа.

На первой встрече, по словам Бутусова, он сказал Порошенко, что "сил для окружения Донецка нет, что не нужно идти такими маленькими силами на Иловайск".

"Я пытался объяснить обстановку, но Петр Алексеевич говорил, что "мы готовим резервы, это война, я все знаю, но надо идти до конца, и мы будем идти". Поскольку это его ответственность... Я счел необходимым со своей стороны сообщить, что идет наступление на пределе, чисто на морально-волевых качествах, оно не обеспечено ни снабжением, ни техникой, ни количеством людей... Провести такую огромную операцию на фронте – это очень сильно рисковать", – рассказал Бутусов.

На второй встрече, по словам журналиста, он назвал ситуацию в районе Иловайска критической.

"Я в присутствии большого числа людей сказал: "Петр Алексеевич, ситуация там критическая. Сил для деблокады нет. Надо спасать людей, нужен приказ на выход. Ночью сегодня еще не поздно, можно выйти. Потом русские перекроют". Петр Алексеевич сказал, что они будут держать позиции, что мы собрали последний резерв, чтобы выбить врага с позиций вокруг Иловайска. Сказал, что сделает все возможное, чтобы деблокировать силы", – вспомнил Бутусов.

Уже на следующий день после этой встречи, 28 августа, появилось заявление Порошенко и президента РФ Владимира Путина о достигнутой договоренности о "зеленом коридоре" и выходе украинских войск из окружения.

"Однако когда я звонил в окружение, мне все говорили, что, к сожалению, российские войска уплотнили кольцо, на всех путях отхода они расположены и враг не собирается отходить. Ничего хорошего это не предвещало. Машину с ранеными, которая выезжала из Иловайска, россияне обстреляли, она повернула назад. И утром 29 августа в результате пока абсолютно не изученных политических решений, приказов, за которые сейчас никто не хочет брать ответственности и даже говорить, что произошло, войска сектора "Б", окруженные под Иловайском, вся группировка, около 1200 человек, начала выход в походной колонне с оружием по двум маршрутам из Иловайска. Россияне выпустили две колонны полностью. После того, как они вышли и оставили свои позиции, по ним открыли шквальный огонь со всех сторон. Просто начался расстрел. Противник окопался, был на удобных позициях. Положение было безнадежным, но надо сказать, что очень многие наши военнослужащие, очень многие добровольцы даже в этих условиях открыли ответный огонь, очень многие не сдавались до конца", – сказал Бутусов.

Он назвал 29 августа "самым кровавым днем войны" на Донбассе. По его данным (они несколько отличаются от официальных), в этот день погибло 279 украинских военнослужащих и добровольцев, всего под Иловайском с 7-го по 30 августа погибло 368 украинских военнослужащих.

"На данный момент пропавших без вести, которые по разным причинам не установлены, – до 15 человек. Раненых и контуженых было не менее 600. Вышли на своих ногах здоровыми, без контузий, очень немного людей. Противник захватил свыше 200 человек в плен (по разным оценкам, от 200 до 300). Слава богу, почти все они возвращены. Есть случаи, когда россияне и российские наемники нескольких человек расстреляли после взятия в плен... Все это, конечно, результат действий Российской Федерации. Все это результат решений Путина, который 29 августа пересмотрел свое решение и заявил, что украинские войска обязаны якобы сдать оружие и тогда их выпустят", – сказал Бутусов.

Интервью с Бутусовым выйдет сегодня на YouTube-канале "Дмитрий Гордон", трансляция начнется в 18.00