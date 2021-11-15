Бутусов: Если бы был дан приказ на отход из Иловайска, спаслись бы почти все

"Если бы 24 августа был дан приказ на отход, спаслись бы почти все. Я понимаю логику. Понимаю, что, да, это было бы воспринято, безусловно, как поражение. К сожалению, это все равно стало поражением... Я думаю, что, действительно, хотели показать, что у нас хватит характера, что Россия не посмеет, и это была глубокая ошибка", – сказал Бутусов.
По его мнению, характер боевых действий показывал, что Россия "посмеет" расстрелять украинских военнослужащих.
"Путин ввел регулярную армию, поскольку остановить украинские войска сами, без регулярной армии, они (боевики. – "ГОРДОН") не могли. Вот эти банды [одного из тогдашних главарей боевиков "ДНР" Игоря] Гиркина остановить наших добровольцев, нашу армию (даже в таком виде – без оружия, с плохим снабжением, с очень небольшим количеством измотанных и усталых людей) все равно не могли. Мы реально освободили бы Донбасс, если бы не вступление России. Но начиная с июля было очевидно: Россия зайдет", – отметил журналист.
Он рассказал, что в то время вся группировка украинских сил на Донбассе составляла не более 25 тыс. человек, в окружение под Иловайском попало 1200 из них.
По словам Бутусова, накануне Иловайской трагедии он дважды встречался с тогдашним президентом, верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины Петром Порошенко. Первый раз – "в районе 10–12 августа", второй раз – 27 августа.
На первой встрече, по словам Бутусова, он сказал Порошенко, что "сил для окружения Донецка нет, что не нужно идти такими маленькими силами на Иловайск".
"Я пытался объяснить обстановку, но Петр Алексеевич говорил, что "мы готовим резервы, это война, я все знаю, но надо идти до конца, и мы будем идти". Поскольку это его ответственность... Я счел необходимым со своей стороны сообщить, что идет наступление на пределе, чисто на морально-волевых качествах, оно не обеспечено ни снабжением, ни техникой, ни количеством людей... Провести такую огромную операцию на фронте – это очень сильно рисковать", – рассказал Бутусов.
На второй встрече, по словам журналиста, он назвал ситуацию в районе Иловайска критической.
"Я в присутствии большого числа людей сказал: "Петр Алексеевич, ситуация там критическая. Сил для деблокады нет. Надо спасать людей, нужен приказ на выход. Ночью сегодня еще не поздно, можно выйти. Потом русские перекроют". Петр Алексеевич сказал, что они будут держать позиции, что мы собрали последний резерв, чтобы выбить врага с позиций вокруг Иловайска. Сказал, что сделает все возможное, чтобы деблокировать силы", – вспомнил Бутусов.
Уже на следующий день после этой встречи, 28 августа, появилось заявление Порошенко и президента РФ Владимира Путина о достигнутой договоренности о "зеленом коридоре" и выходе украинских войск из окружения.
"Однако когда я звонил в окружение, мне все говорили, что, к сожалению, российские войска уплотнили кольцо, на всех путях отхода они расположены и враг не собирается отходить. Ничего хорошего это не предвещало. Машину с ранеными, которая выезжала из Иловайска, россияне обстреляли, она повернула назад. И утром 29 августа в результате пока абсолютно не изученных политических решений, приказов, за которые сейчас никто не хочет брать ответственности и даже говорить, что произошло, войска сектора "Б", окруженные под Иловайском, вся группировка, около 1200 человек, начала выход в походной колонне с оружием по двум маршрутам из Иловайска. Россияне выпустили две колонны полностью. После того, как они вышли и оставили свои позиции, по ним открыли шквальный огонь со всех сторон. Просто начался расстрел. Противник окопался, был на удобных позициях. Положение было безнадежным, но надо сказать, что очень многие наши военнослужащие, очень многие добровольцы даже в этих условиях открыли ответный огонь, очень многие не сдавались до конца", – сказал Бутусов.
Он назвал 29 августа "самым кровавым днем войны" на Донбассе. По его данным (они несколько отличаются от официальных), в этот день погибло 279 украинских военнослужащих и добровольцев, всего под Иловайском с 7-го по 30 августа погибло 368 украинских военнослужащих.
"На данный момент пропавших без вести, которые по разным причинам не установлены, – до 15 человек. Раненых и контуженых было не менее 600. Вышли на своих ногах здоровыми, без контузий, очень немного людей. Противник захватил свыше 200 человек в плен (по разным оценкам, от 200 до 300). Слава богу, почти все они возвращены. Есть случаи, когда россияне и российские наемники нескольких человек расстреляли после взятия в плен... Все это, конечно, результат действий Российской Федерации. Все это результат решений Путина, который 29 августа пересмотрел свое решение и заявил, что украинские войска обязаны якобы сдать оружие и тогда их выпустят", – сказал Бутусов.
Интервью с Бутусовым выйдет сегодня на YouTube-канале "Дмитрий Гордон", трансляция начнется в 18.00
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска Донецкой области, но после того, как в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 29 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.
Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих под Иловайском. По данным Офиса генпрокурора, еще 429 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен и 24 пропали без вести.
В 2017 году прокуратура обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией. В Офисе генпрокурора считают, что вооруженные силы РФ заранее спланировали вероломное убийство украинских военнослужащих в Иловайском котле и российское командование "заманивало украинских военных в "зеленые коридоры".