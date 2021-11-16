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Аваков: Я не верю во второй срок Зеленского. Выиграть у него выборы хватит сил кому угодно

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Аваков считает, что Зеленскому нужно "серьезно изменить структуру управления, которую он выстраивает в государстве"
Аваков считает, что Зеленскому нужно "серьезно изменить структуру управления, которую он выстраивает в государстве"
Фото: pravda.com.ua

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не верит, что президент Украины Владимир Зеленский сможет переизбраться.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", опубликованном 16 ноября. 

"Верите во второй срок Зеленского?" – спросил его журналист Роман Кравец. 

"Нет, не верю", – ответил Аваков. 

По мнению политика, Зеленскому, чтобы попасть на второй срок, "нужно сейчас серьезно изменить структуру управления, которую он выстраивает в государстве".

"Мне кажется, что он пока к этому не готов", – отметил экс-глава МВД. 

Тогда интервьюер отметил, что на электоральном поле Зеленского не появляется "никто новый и достаточно сильный", и спросил: "Кому хватит сил выиграть у него выборы?". 

"Кому угодно. На его поле появился [экс-спикер Верховной Рады Дмитрий] Разумков. Сейчас они его выгонят из парламента – и он получит еще 5%. Потом появится, например, Дмитрий Гордон или доктор [Евгений] Комаровский. Это тоже на том же поле. Может вдруг появится, так сказать, Роман Кравец, который накачает мышцы, мускулы. Появится где-то, в прямом эфире плюнет в кого-нибудь удачно и народ скажет: "Вот – это наш человек". Это вопрос эмоций, но это же и вопрос восприятия людей на тот момент времени. Антирейтинг, который сейчас появляется у Зеленского, он неизбежен у любого человека, который руководит страной в такой ситуации, в которой мы находимся. Но одно дело потратить свой рейтинг на созидание, а другое дело потратить его на интриги. Я очень хочу, чтобы по итогам его президентства он сел, посмотрел на себя в зеркало и сказал: я потратил его на что-то позитивное, что-то кроме "Великого будівництва", – ответил Аваков. 

Контекст:

Зеленский является основателем студии "Квартал 95", до избрания президентом был ее художественным руководителем. Он был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года. 

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний, а в октябре 2021 года сказал, что еще "ничего не решил по поводу второго срока".

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 10–13 ноября, Зеленского готовы поддержать на выборах 23,1% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором. Вместе с ним во второй тур выходит Порошенко.  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Дмитрий Гордон, выборы, Арсен Аваков, Евгений Комаровский, политика, Владимир Зеленский, президент, Дмитрий Разумков
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