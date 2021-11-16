Аваков: Я не верю во второй срок Зеленского. Выиграть у него выборы хватит сил кому угодно

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", опубликованном 16 ноября.

"Верите во второй срок Зеленского?" – спросил его журналист Роман Кравец.

"Нет, не верю", – ответил Аваков.

По мнению политика, Зеленскому, чтобы попасть на второй срок, "нужно сейчас серьезно изменить структуру управления, которую он выстраивает в государстве".

"Мне кажется, что он пока к этому не готов", – отметил экс-глава МВД.

Тогда интервьюер отметил, что на электоральном поле Зеленского не появляется "никто новый и достаточно сильный", и спросил: "Кому хватит сил выиграть у него выборы?".

"Кому угодно. На его поле появился [экс-спикер Верховной Рады Дмитрий] Разумков. Сейчас они его выгонят из парламента – и он получит еще 5%. Потом появится, например, Дмитрий Гордон или доктор [Евгений] Комаровский. Это тоже на том же поле. Может вдруг появится, так сказать, Роман Кравец, который накачает мышцы, мускулы. Появится где-то, в прямом эфире плюнет в кого-нибудь удачно и народ скажет: "Вот – это наш человек". Это вопрос эмоций, но это же и вопрос восприятия людей на тот момент времени. Антирейтинг, который сейчас появляется у Зеленского, он неизбежен у любого человека, который руководит страной в такой ситуации, в которой мы находимся. Но одно дело потратить свой рейтинг на созидание, а другое дело потратить его на интриги. Я очень хочу, чтобы по итогам его президентства он сел, посмотрел на себя в зеркало и сказал: я потратил его на что-то позитивное, что-то кроме "Великого будівництва", – ответил Аваков.