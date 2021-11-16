Аваков: У Зеленского выработалась авторитарная манера. Он загнал себя в ловушку и теперь из нее очень трудно выйти

"Это ловушка, в которую он попал и теперь из нее очень трудно выйти. Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы, и мы получили монобольшинство. И вдруг никакого баланса не осталось: "я могу все". И вот это "я могу все" стало сумасшедшей ловушкой. Потому что в парадигме "я могу все" проходящий мимо умник скажет: "так нельзя, и так нельзя, и так нельзя", – отметил Аваков.
По его словам, Зеленский начал принимать все больше "волюнтаристских решений", а качество его окружения не позволило ему грамотно оппонировать.
"И начали возникать абсурдные решения, начали возникать кадровые ошибки. Кадровые ошибки были бы у любого человека, это нормально. Он начал привыкать спокойно увольнять людей, не думая. И точно так же, не думая, назначал новых. Это создавало проблемы. И постепенно-постепенно выработалась такая авторитарная манера. При том, что он человек позитивных качеств, он затащил себя в эту ловушку. И из нее трудно выйти", – заявил Аваков.
Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника пятого президента Украины Петра Порошенко – 24,45%.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, партию Зеленского "Слуга народа" поддержали 43,16% избирателей. Она сформировала в парламенте монобольшинство. Такое произошло впервые в истории Украины.
До политической карьеры Зеленский был ведущим, актером и художественным руководителем студии "Квартал 95".