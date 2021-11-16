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Зеленский инициировал внеочередное заседание Верховной Рады – спикер фракции "Слуга народа"

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По данным Палийчук, заседание Рады состоится 18 ноября
По данным Палийчук, заседание Рады состоится 18 ноября
Фото: Верховна Рада України / Facebook

18 ноября по инициативе президента Украины Владимира Зеленского состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Об этом 16 ноября в Telegram сообщила спикер парламентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"18 ноября состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады. Его инициировал президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения важных вопросов экономики и финансов", – написала она.

По данным Палийчук, рассматривать планируют такие законопроекты:

  • №5315 – о страховании (второе чтение);
  • №5125 – о кредитных союзах (второе чтение);
  • №5542-1 – о поэтапном увеличении суммы гарантирования вкладов физических лиц до 600 тыс. грн с 1 января 2023 года (второе чтение);
  • №5065 – о финансовых услугах и финансовых компаниях, который станет основой правового регулирования всего рынка финуслуг (второе чтение);
  • №5688 (первое чтение) и №5689 (первое чтение) – о налоговых и таможенных стимулах для участников индустриальных парков.

Теги: Верховная Рада, экономика, Владимир Зеленский, законопроект, финансы, заседание, внеочередное заседание, Юлия Палийчук
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