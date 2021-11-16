На выборах президента во второй тур вышли бы Зеленский и Порошенко. Победу одержал бы действующий глава государства – опрос

Если бы выборы главы государства проходили в ближайшее время, Зеленского поддержали бы 23,1% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

Вместе с ним во второй тур выходит пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, за которого готовы проголосовать 10,7% опрошенных.

За ними идут лидер "Батьківщини" – нардеп Юлия Тимошенко (9,2%), сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (8,3%), бывший спикер Верховной Рады – нардеп Дмитрий Разумков (7%), лидер партии "Наши" Евгений Мураев (6,9%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6,1%).

Рейтинг остальных политиков меньше 5%. В частности, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман набрал бы 3,3% голосов.

Во втором туре выборов Зеленский победил бы Порошенко 59% против 41%. Таким же был бы результат голосования, если бы вместе с действующим президентом во второй тур вышла Тимошенко. В паре с Бойко Зеленский победил бы еще убедительнее – 62% против 38%.

Опрос проводился 10–13 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.