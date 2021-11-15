Зеленский: Мы прошли пик этой волны COVID-19

"13 считается нещастливым числом, но именно на 13% в Украине снизился уровень госпитализации с COVID-19. Впервые за последние три месяца количество людей, выписанных из больниц, больше, чем количество госпитализированных. Также мы наблюдаем уменьшение количества случаев коронавирусной болезни за неделю на 6%. Все это – результат работы наших медиков и наших граждан, которые сделали на прошлой неделе более 1,6 млн прививок от COVID-19... Мы прошли пик этой волны заболевания – и медицинская система начинает дышать свободнее. У нас достаточно кислорода, чтобы дышать легче было всем заболевшим", – сказал президент.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 15 ноября в Украине подтвердили 3,2 млн случаев COVID-19, умерло 77,1 тыс. человек.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По данным Ляшко на 10 ноября, 91–92% пациентов больниц не получили прививки. "Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день", – подчеркнул глава Минздрава.

В Национальной академии наук Украины 9 ноября заявили, что Украина не прошла пик смертности от COVID-19. По прогнозу ученых, среднее количество новых случаев будет равно от 20 989 до 22 482 в течение недели 10–16 ноября и от 19 529 до 21809 в течение 17–23 ноября.

15 ноября Ляшко заявил, что госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают. В то же время он призвал наращивать темпы вакцинации и придерживаться карантинных ограничений.