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Зеленский анонсировал выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19

Зеленский: Каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тыс. грн
Зеленский: Каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тыс. грн
Фото: EPA

Каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 15 ноября, опубликованного на его странице в Facebook.

Президент отметил, что в Украине внедрят новые системы поддержки сфер, которые больше всех пострадали от карантина – креативный, спортивный и транспортный секторы экономики. 

"Программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тыс. грн – быстро и удобно, то есть через приложение "Дія". За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки", – сказал президент.

Программа стартует 19 декабря. 

"До конца года на нее выделят около 3 млрд грн. Столько же – в начале 2022 года. Мы понимаем, что смартфоны и "Дія" пока, к сожалению, есть не у каждого. Поэтому программа будет действовать не один месяц, и государство обеспечит альтернативную возможность получить 1 тыс. грн всем вакцинированным гражданам Украины. В частности – пожилым людям, о чем вскоре сообщим", – сказал он.

Президент не уточнил: помощь будет выплачена всем вакцинированным или тем, кто будет прививаться после начала действия программы.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/1166415667217285/

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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