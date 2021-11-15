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За сутки в Украине сделали 97 тыс. прививок от коронавируса

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С начала вакцинальной кампании одну дозу вакцины получили 12,2 млн человек
С начала вакцинальной кампании одну дозу вакцины получили 12,2 млн человек
Фото: depositphotos.com

В Украине 14 ноября сделали 97 373 прививки от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины 15 ноября в Facebook.

Вчера 41 083 украинца получили первую дозу вакцины, а 56 290 человек получили вторую дозу и завершили вакцинацию.

Большую часть прививок за сутки сделали вакцинами Pfizer (51 073). Еще 35 636 украинцев получили вакцину CoronaVac, 7898 – AstraZeneca.

С начала вакцинальной кампании одну дозу вакцины получили 12 228 642 человека, полностью иммунизированы (получили две дозы) 8 722 235 человек. В общей сложности сделали 20 950 877 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1997185247111237

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

По состоянию на 10 ноября в стране оставалось более 10 млн доз вакцин от коронавируса.

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Теги: Украина, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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