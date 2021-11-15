За сутки в Украине сделали 97 тыс. прививок от коронавируса

Вчера 41 083 украинца получили первую дозу вакцины, а 56 290 человек получили вторую дозу и завершили вакцинацию.

Большую часть прививок за сутки сделали вакцинами Pfizer (51 073). Еще 35 636 украинцев получили вакцину CoronaVac, 7898 – AstraZeneca.

С начала вакцинальной кампании одну дозу вакцины получили 12 228 642 человека, полностью иммунизированы (получили две дозы) 8 722 235 человек. В общей сложности сделали 20 950 877 прививок.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

По состоянию на 10 ноября в стране оставалось более 10 млн доз вакцин от коронавируса.

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.