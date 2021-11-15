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В Украине нет подтвержденных случаев смерти из-за вакцинации от COVID-19 – Кузин

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Кузин: Летальных случаев в течение 30 дней после иммунизации было 124
Кузин: Летальных случаев в течение 30 дней после иммунизации было 124
Фото: depositphotos.com

В Украине нет ни одного подтвержденного случая смерти из-за вакцинации от COVID-19. Об этом в интервью изданию "Главком" заявил замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин.

"У нас в стране достаточно эффективная система фармакологического наблюдения за неблагоприятными событиями после иммунизации. Любое нарушение здоровья считается неблагоприятным событием после иммунизации. Для того, чтобы фиксировать типичные или нетипичные проявления, вводится специальная система. Ее суть довольно проста: о любых проблемах со здоровьем, которые наблюдаем в течение 30 дней после введения прививки, нужно отчитаться либо врачу, ведущему пациента, либо самому пациенту. Пациент может зайти на специальные ресурсы, сообщить, что у него, например, на 10-й день такие симптомы, которые вызывают волнение", – пояснил Кузин.

По его словам, как правило, последствия прививок от коронавируса – несущественные.

"Система фармакологического наблюдения работает в электронном формате. Вся получаемая информация аккумулируется на уровне Государственного экспертного центра Минздрава. По последним данным, около 0,018% пациентов от общего количества привитых имеют неблагоприятные события после иммунизации. Подавляющее количество – это несерьезные случаи. Летальных случаев в течение 30 дней после иммунизации было 124. То есть это те случаи, когда у человека была вакцинация в анамнезе и он умер в течение 30 дней после проведения вакцинации. Такие случаи подлежат отдельному расследованию. Отдельно подчеркиваю, что речь не идет о причинно-следственной связи с вакцинацией. Все завершенные расследования [случаев смерти] в связи с вакцинацией не выявили", – подчеркнул главный санврач.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

С начала вакцинальной кампании в Украине одну дозу вакцины получили 12,2 млн человек, полностью иммунизированы 8,7 млн.

Теги: Украина, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Игорь Кузин
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