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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Мукачево будут судить двух сотрудниц горсовета, которые предъявили на работе поддельные свидетельства о вакцинации

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Женщины отказались сообщить, где купили поддельные сертификаты
Женщины отказались сообщить, где купили поддельные сертификаты
Фото: zk.npu.gov.ua

Две сотрудницы Мукачевского горсовета предъявили по месту работы поддельные международные свидетельства о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области 13 ноября.

"В ходе досудебного расследования дознаватели полиции установили, что фигурантки незаконно приобрели поддельные документы, заплатив за каждый 1500 грн. При этом женщины не проходили никаких медицинских манипуляций. Сотрудники Мукачевского районного управления полиции устанавливают непосредственно лицо, которое изготовило подделку. Сами же фигурантки отказываются объяснить, где приобрели фальшивый документ", – говорится в сообщении.

Женщинам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса (использование заведомо подложного документа). Обвинительные акты уже направлены в суд.

Обвиняемым грозит штраф или до двух лет ограничения свободы.

Контекст:

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Минздрав Украины еще в начале октября требовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

По данным МВД, в Украине в этом году открыли около 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением

В полиции 8 ноября сообщали, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

По словам главы Минздрава Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: полиция, Мукачево, Закарпатская область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, COVID-сертификат
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