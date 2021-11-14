В Мукачево будут судить двух сотрудниц горсовета, которые предъявили на работе поддельные свидетельства о вакцинации

"В ходе досудебного расследования дознаватели полиции установили, что фигурантки незаконно приобрели поддельные документы, заплатив за каждый 1500 грн. При этом женщины не проходили никаких медицинских манипуляций. Сотрудники Мукачевского районного управления полиции устанавливают непосредственно лицо, которое изготовило подделку. Сами же фигурантки отказываются объяснить, где приобрели фальшивый документ", – говорится в сообщении.

Женщинам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса (использование заведомо подложного документа). Обвинительные акты уже направлены в суд.

Обвиняемым грозит штраф или до двух лет ограничения свободы.